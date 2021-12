Idosa é presa por manter restos mortais de bebê em freezer por quase 30 anos

Uma idosa, identificada como Melissa Sims, de 62 anos, foi presa por supostamente manter o corpo de um bebê em um freezer por quase 30 anos. O caso aconteceu no condado de Coffee, no Tennessee, e já vinha sendo investigado desde o dia 13 de novembro, quando a polícia recebeu uma denúncia de um depósito que aluga containers na região. As informações são do Hugo Gloss.

"Com a inspeção dos restos mortais, não ficou imediatamente claro se eles eram humanos. Ao enviarmos os materiais para o médico legista, eles determinaram que aqueles eram restos mortais de um recém-nascido", informou o promotor público Graig Northcott. Os restos mortais do bebê foram encontrados dentro de uma unidade que havia sido leiloada recentemente. A polícia iniciou a investigação e descobriu que o local era alugado desde 1994, ou seja, há 27 anos atrás.

Segundo o promotor, o aluguel teria sido unicamente para armazenar o corpo do bebê recém-nascido e a mulher teria alugado o local alguns dias depois de dar à luz a criança. Não se sabe qual era o sexo do bebê, as causas da morte e o motivo da mãe escondê-lo.