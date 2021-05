Cachorro encontra corpo de bebê de 4 meses enterrado em quintal de casa

O corpo de um bebê de quatro meses de idade foi desenterrado por um cachorro no quintal de uma casa nesta segunda-feira (17), em Sorriso, no norte do Mato Grosso. De acordo com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o cadáver estava em estado avançado de decomposição e tinha alguns membros cortados.

A principal suspeita do crime é a mãe da criança, que fugiu do local. Uma das mulheres que moram no imóvel, que não quis se identificar, disse que havia alugado a casa com uma amiga, mas depois saiu da residência. Essa amiga, então, passou a dividir a casa com uma terceira pessoa, que seria a mãe do bebê.

A testemunha explicou que, quando voltou à casa para buscar alguns pertences, encontrou o imóvel trancado e com o corpo da criança no chão. Ela disse que acredita que o cadáver tenha sido desenterrado pelo cachorro da casa.

O perito Rogério Koser afirma que a casa estava bagunçada e o corpo foi levado. Além disso, uma busca ainda será realizada para encontrar os membros do bebê que foram cortados. Ele disse que o crime pode ter acontecido entre três ou quatro dias antes do cadáver ter sido encontrado.