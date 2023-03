Idosa de 82 anos é resgatada após passar 10 meses presa em baú de caminhão

Uma idosa de 82 anos foi resgatada nesta quinta-feira (23), pela Polícia Civil, após ficar cerca de 10 meses dentro do baú de um caminhão abandonado em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). A mulher foi mantida em cárcere privado e sob condições degradantes pelo próprio filho.

O homem, de 50 anos, foi preso em flagrante por cárcere privado qualificado e abandono de pessoa idosa. Segundo informações da polícia, os agentes foram abordados na rua por uma pessoa que relatou a situação da mulher.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem, que se identificou como proprietário do terreno e responsável pela idosa. "Quando a gente ingressou ali, a imagem foi uma das mais degradantes possíveis. Era um baú enferrujado, cheio de lixo, alimentos podres, roedores mortos. No fundo do baú tinha um colchão onde estava essa senhora", diz o delegado Pablo Soares.

O suspeito contou à polícia que a idosa estava há cerca de 10 meses sobre o colchão, dentro do baú, mas que viveria no espaço há mais tempo. No entanto, ele morava em uma casa de alvenaria de dois andares situada no mesmo terreno. "Ele morava nessa outra casa, que tinha quarto, cama box, ar-condicionado", relatou Soares.

O filho não explicou os motivos pelos quais manteria a mãe no local. Os policiais tentaram conversar com a idosa, mas ela não respondeu. "A senhora não falava, parecia extremamente fora da realidade, desorientada", afirma o delegado.

A idosa foi levada para atendimento médico. O delegado Soares afirmou que os médicos relataram que ela tinha os dois braços fraturados, já com a calcificação em andamento, além de fraturas na face. A mulher deve ficar em um abrigo até a situação ser resolvida.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)