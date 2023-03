Casal de idosos é encontrado em situação de abandono

Em Guia Lopes da Laguna, município do Mato Grosso do Sul, um casal de idosos foi encontrado em situação de abandono. De acordo com o boletim de ocorrência, a vizinha passava em frente à casa de madeira, quando ouviu os gritos e decidiu socorrer o casal.

No momento, o portão da residência estava aberto e a mulher entrou, avistando o idoso brigando com a esposa de 90 anos. A idosa é cega e não anda mais, já o marido, tem problemas mentais e não toma remédios com frequência.

VEJA MAIS

Fotos da situação foram apresentadas na delegacia e a vizinha ainda gravou um vídeo que aparentemente, mostra o casal brigando. Na discussão, a moça defende a idosa e diz que o marido não pode bater nela.

Ao perguntar sobre os familiares, eles contaram que não têm filhos e eram cuidados pelo irmão da idosa, que estaria com o cartão de aposentadoria deles e teria assinado um termo de responsabilidade do casal no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O boletim de ocorrência foi encaminhado para a assistência social do município e o caso está registrado na Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)