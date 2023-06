Idosa de 80 anos compartilha segredo para 'manter pele de bebê'; vídeo

A busca por maneiras de evitar os sinais de envelhecimento na pele é algo comum para muitas pessoas. Com uma infinidade de tratamentos e produtos disponíveis no mercado, a melhoria do aspecto das rugas e linhas de expressão parece ser um desafio constante. No entanto, uma idosa de 80 anos provou que não é necessário utilizar uma infinidade de cremes: a chave para uma pele impecável está na alimentação e hidratação adequadas.

Foi por meio de um vídeo compartilhado no TikTok que a avó da influenciadora Yuri Lee surpreendeu os internautas com a pele "de bebê" mulher, mesmo com a idade avançada. Na gravação, a neta relatou que vinha recebendo inúmeras perguntas sobre o segredo da avó.

VEJA MAIS

Determinada a satisfazer a curiosidade dos seguidores, ela decidiu mostrar a rotina de cuidados com a pele da idosa. Nessa revelação, a dupla ressaltou que a skincare da idosa é simples, consistindo apenas de hidratante e protetor solar. No entanto, o verdadeiro segredo se encontra na alimentação diária da avó, revelado por ela mesma no vídeo.

"A ingestão regular de alimentos como abacate e algas marinhas, ambos ricos em antioxidantes e vitaminas, é essencial", afirmou a idosa. Além disso, ela recomendou o consumo de alimentos fermentados para promover uma boa saúde intestinal, destacando que isso pode contribuir para a melhoria da pele. "Eu consumo soja fermentada, kimchi e sopa de missô todos os dias. Isso proporciona mais probióticos e é benéfico para sua saúde", acrescentou.

Os comentários deixados pelos internautas foram repletos de elogios à avó de Yuri. Uma pessoa escreveu: "Uau, nunca vi uma avó com uma pele tão bonita e saudável". Outra comentou: "Ela tem 80 anos?! Parece mais jovem do que eu".