O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hungria tem parte de fornecimento de petróleo suspenso por ataque da Ucrânia a estação russa

Oleoduto 'Druzhba' é interrompido após ataque ucraniano; Hungria cobra segurança energética

Estadão Conteúdo

A Hungria teve parte do fornecimento de petróleo interrompido após um ataque ucraniano à estação de bombeamento Nikolskoe, na Rússia. Em comunicado no Telegram, as Forças Armadas da Ucrânia informaram que realizaram o ataque à estação de bombeamento com drones e que "o bombeamento de petróleo pelo oleoduto principal 'Druzhba' foi completamente interrompido".

Segundo o comunicado do exército ucraniano, o ataque tem como objetivo reduzir o potencial militar e econômico da Rússia, "com a finalidade de encerrar totalmente a agressão armada contra a Ucrânia".

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Szijjártó Peter, afirmou em sua conta no Facebook que o "novo ataque à nossa segurança energética é revoltante e inaceitável!", acrescentando que "esta não é a nossa guerra, não temos envolvimento algum e queremos permanecer fora dela". Ele também lembrou que grande parte do fornecimento de eletricidade da Ucrânia depende da Hungria e que seu dever é "priorizar o interesse da Hungria!".

Em resposta, o ministro ucraniano Andrii Sybiha disse que "quem começou esta guerra e se recusa a encerrá-la foi a Rússia, não a Ucrânia" e criticou a Hungria por manter dependência energética da Rússia, mesmo após o início do conflito "em grande escala". Ele acrescentou que Budapeste pode "enviar suas reclamações e ameaças aos seus amigos em Moscou".

Segundo o texto do ministro húngaro, o vice-ministro de Energia da Rússia, Pavel Sorokin, garantiu que especialistas estão trabalhando para restaurar o mais rápido possível a subestação transformadora essencial ao funcionamento do oleoduto, mas ainda não há previsão para a retomada do transporte.

