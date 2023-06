Hóspede fica por quase dois anos em hotel 5 estrelas sem pagar a conta

Um caso peculiar viralizou recentemente: quando um homem conseguiu ficar hospedado em um luxuoso hotel de cinco estrelas por quase dois anos sem pagar a conta. Segundo relatos do Indian Express, Ankush Dutta fez uma reserva para apenas uma noite no Roseate House, em Nova Délhi, capital da Índia, em 30 de maio de 2019. No entanto, ele conseguiu estender sua estadia por mais 603 dias, acumulando uma dívida de aproximadamente R$ 337 mil.

O hotel decidiu tomar medidas legais contra o ex-hóspede, registrando uma queixa criminal. De acordo com a denúncia, foi descoberto que Dutta recebeu ajuda de funcionários do hotel para burlar o sistema de administração. Um dos envolvidos foi identificado como Prem Prakash, chefe da recepção, que foi autuado e fichado por conspiração criminosa, falsificação e trapaça.

Segundo informações reveladas na denúncia, os funcionários do hotel teriam falsificado, adicionado e excluído várias entradas na conta de Dutta no sistema interno. Esse sistema é responsável por registrar e monitorar a estadia e as despesas dos hóspedes. As contas foram manipuladas com o intuito de ocultar as dívidas reais do ex-hóspede, evitando assim a detecção de suas ações ilegais intencionais.

Os registros do hotel também mostram que Dutta foi transferido de um quarto para outro durante sua longa estadia, mas o número de noites em que ele esteve hospedado foi reduzido para 308, a fim de apresentar um valor menor do que o real. As autoridades policiais suspeitam que Prakash tenha utilizado suas credenciais para acessar o sistema e modificar os registros.

A motivação por trás dessas falsificações aparenta estar relacionada ao desvio dos pagamentos em dinheiro feitos pelo ex-hóspede. A polícia local segue investigando o caso para reunir mais evidências e esclarecer todos os detalhes dessa fraude hoteleira.