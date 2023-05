Boneca se mexe sozinha em 'hotel assombrado'; assista à Grace Doll, a 'Annabelle do Reino Unido'

A boneca Grace Doll, apelidada de "Annabelle do Reino Unido", foi flagrada em vídeo aparentemente movendo uma das mãos e a cabeça em um momento registrado por uma câmera de segurança. O objeto vem sendo estudado há cinco anos pelo pesquisador Danny Moss, que busca provas de atividade paranormal.

De acordo com Moss, o fato de ter capturado a boneca em ação é um momento especial e uma prova da existência do inexplicável.

"O jeito que ela se mexe desafia a gravidade, e é isso que torna a gravação tão atraente", afirmou o pesquisador em entrevista ao Cheshire Live.

Conheça a boneca Grace Doll

Grace Doll é mantida em exibição no My Haunted Hotel, no Reino Unido, dentro de um cubo transparente com correntes. Moss esclareceu que a medida foi tomada para evitar que pessoas abram a caixa da boneca, e não para mantê-la dentro.

As imagens dos supostos movimentos da boneca foram registradas no dia 19 de abril, por volta das 16h, em uma sala que não permite acesso público durante o dia. Moss enfatizou que a manifestação da boneca serve como evidência para aceitar a possibilidade da existência do paranormal.