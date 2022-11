Homem que acreditava estar surdo encontra protetor auricular no ouvido após 5 anos

Após cinco anos acreditando estar surdo, um homem, identificado como Wallace Lee, encontrou uma pedaço de protetor auricular no ouvido com a ajuda de um endoscópio caseiro. A situação inusitada foi divulgada pela BBC, na segunda-feira (14), e apontou que o rapaz pensava que o problema auditivo tinha relação com seu trabalho na aviação.

Morador de Weymouth, na Inglaterra, Wallace trabalhou por anos na indústria de aviação e precisou conviver com um barulho intenso durante esse período. Além disso, ainda sofreu alguns ferimentos jogando rúgbi, um esporte de contato agressivo.

Com a desconfiança que a audição estava piorando cada vez mais, o aposentado decidiu comprar um endoscópio caseiro e conseguiu constatar a presença de um objeto não identificado no ouvido. Segundo ele, o protetor ficou preso durante uma viagem de avião para visitar a família.

"Cinco anos atrás, quando eu estava visitando minha família na Austrália, comprei esses pequenos abafadores de ouvido nos quais você pode colocar diferentes acessórios, dependendo do ruído que deseja eliminar. Uma dessas pequenas peças se alojou no meu ouvido e estava lá desde então", disse ele, alegando que tentou limpar o ouvido por diversas vezes durante esses anos, mas a "surdez" continuava.

Cera dificultou a retirada

De acordo com o homem, o médico precisou usar uma pinça em miniatura colocada em outro tubo no canal auditivo devido ao acúmulo de cera. "Eu podia realmente senti-lo puxando, e de repente estourou. Instantaneamente eu podia ouvir tudo na sala. A névoa que estava na minha cabeça por todos esses anos foi embora. Eu podia ouvir perfeitamente bem", contou ele aliviado.

O cirurgião do caso destacou à BBC que, apesar de observar o próprio ouvido em casa não ser um ato prejudicial, remover algum objeto estranho deve ser feito por um profissional, pois isso pode acarretar problemas e infecções.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)