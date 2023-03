Homem mantinha múmia secular em casa como ‘namorada espiritual’

Uma múmia que tem, aproximadamente, entre 600 a 800 anos foi encontrada na mochila de um entregador no último sábado (25), em um parque em Puno, no Peru. O homem alegou que a múmia era a “namorada espiritual” dele.

Julio César Bermejo, de 26 anos, contou que apelidou, carinhosamente, a múmia de Juanita. “Em casa, ela fica no meu quarto, dorme comigo. Eu cuido dela, eu a mantenho. Ela é como minha namorada espiritual”, revelou em entrevista para um jornalista local.

O entregador afirma que a múmia está na casa dele há, pelo menos, 30 anos quando foi levada pelo pai. O corpo teria sido usado como moeda de troca de uma dívida com um policial.

“Ele pegou de um policial por dinheiro que ele havia emprestado e depois se apegou”, disse Júlio César.

'Juanita' é múmia de homem adulto

A verdade é que os pesquisadores do Ministério da Cultura do Peru identificaram Juanita como um homem adulto. Pela estrutura óssea do crânio, trata-se de um homem de, pelo menos, 45 anos.

A ação foi realizada pela Direção Descentralizada de Cultura (DDC) de Puno, do Ministério da Cultura, em coordenação com o Ministério Público e a Polícia Nacional do Peru. A DDC de Puno verificou a autenticidade do bem cultural como um homem “pré-hispânico, com uma cronologia relativa de aproximadamente 600 e 800 anos”.

A pasta ordenou a guarda imediata “dos referidos bens móveis, a fim de proteger e preservar o patrimônio”, afirma em nota. O homem segue detido pelo Ministério Público do Peru que investiga o caso.

A polícia suspeita de contrabando, mas Julio nega. Ele afirma que andava com ela na mochila térmica porque os “amigos queriam vê-la” antes dele doar a um museu da região.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)