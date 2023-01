Pesquisadores acham 49 amuletos em corpo de adolescente mumificado há mais de 2 mil anos

Pesquisados egípcios descobriram 49 amuletos de proteção e uma máscara de ouro dentro e por cima do corpo de um garoto mumificado há mais de dois mil anos atrás. A descoberta foi feita após os pesquisadores realizarem tomografias na múmia que ainda está intocada.

O corpo do adolescente, que morreu com 14 ou 15 anos, foi descoberto em 1916, em um cemitério utilizado entre os anos de 332 a.C e 30 a.C, no sul do Egito. Desde então, o corpo do jovem vem sendo preservado. Desembrulhar restos mumificados é um processo destrutivo, e pesquisadores buscam outras maneiras de realizar pesquisas com as descobertas arqueológicas.

Nos últimos anos, pesquisadores utilizam tomografias para observar o que há debaixo dos envoltórios, e foi durante esse processo que descobriram os objetos que adornavam o corpo do adolescente. Na múmia do jovem, foram encontrados 49 amuletos com 21 desenhos diferentes. Naquela época, os antigos egípcios acreditavam que os adornos poderiam ajudar na transição da vida após a morte.

Veja os principais amuletos encontrados no corpo da múmia

uma língua dourada colocada na boca ;

; um escaravelho em forma de coração dourado colocado no peito;

colocado no peito; uma máscara de cabeça dourada , coberta de pedras;

, coberta de pedras; o cérebro foi substituído por resina.

O adolescente teve todos os órgãos retirados, com exceção do coração, que foi recolocado no corpo.

Vida após a morte

A mumificação era um costume comum entre os antigos egípcios, que acreditavam que, preservando o corpo físico, permitiria que a alma imortal do falecido pudesse viajar para a vida após a morte.

O processo de mumificação era complexo e levava várias semanas para ser concluído. Incluía a remoção de órgãos internos, tratamento do corpo com substâncias químicas para evitar a decomposição e envolvê-lo em lonas e tecidos.Os corpos mumificados eram então colocados em sarcófagos decorados e enterrados em túmulos especiais.

A mumificação era reservada para a classe mais rica e poderosa na sociedade egípcia, mas, à medida que o tempo passou, a prática se tornou mais acessível para a classe média.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)