Homem é preso por fazer reféns em café na Holanda

Um homem, de nome não revelado, foi preso neste sábado (30) por manter pessoas em uma cafeteria de Ede, cidade no centro da Holanda, como reféns. Por volta de 12h30, horário local (8h30 de Brasília), o sequestrador, que usava uma balaclava para esconder o rosto e estaria “desorientado”, invadiu o café Petticoat com armas e explosivos e ameaçou explodir o estabelecimento, segundo a imprensa local.

As autoridades não deram informações sobre a motivação do crime, mas descartaram haver indícios de que fosse um ato "terrorista". O suspeito foi algemado após o fim da tomada de reféns.

"O último refém acaba de ser libertado. Uma pessoa foi presa. Não podemos compartilhar mais informações neste momento", confirmou a polícia num comunicado publicado na rede social X.

O episódio contou com uma grande mobilização da polícia e do esquadrão antibombas. Os primeiros reféns foram liberados por volta de 7h25 – horário de Brasília – e vestiam uniformes do estabelecimento. A última vítima foi libertada por volta das 8h30.

O dono do estabelecimento disse ao jornal holandês De Telegraaf que os funcionários foram feitos reféns. Ele também afirmou que não houve conflito anterior com terceiros.

Segundo O Globo, as autoridades municipais indicaram que o centro da cidade estava fechado, e que a tropa de choque e os esquadrões antibomba foram mobilizados para a área. O prefeito de Ede, René Verhulst, afirmou que foi uma “situação terrível” para todas essas pessoas. “Minha preocupação e pensamentos vão para eles e seus entes queridos. Espero que a situação seja agora resolvida de forma rápida e segura", contou.

Verhulst também disse que as instalações da Câmara Municipal vão acolher as pessoas afetadas pela ocorrência. As autoridades pediram à população que evitasse se aproximar do local. O trânsito foi desviado.