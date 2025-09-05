Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem é perseguido e atacado por peru após sair de casa para trabalhar

O episódio aconteceu em um estacionamento de Nova York, nos EUA

Victoria Rodrigues
fonte

Apesar do susto, a ave não causou nenhum ferimento grave no morador. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um homem protagonizou uma cena inusitada após sair de casa para trabalhar e ser perseguido por um peru em um estacionamento que fica localizado na cidade de Staten Island, em Nova York (EUA). Em um vídeo publicado nas mídias sociais, o morador aparece cheio de sacolas nas mãos, fugindo do animal que o perseguia enquanto ele tentava entrar no carro com destino ao seu local de trabalho.

Segundo a própria vítima, quando ele chegou na residência no dia anterior, percebeu que haviam 11 ovos perto do local onde ocorreu o ataque. Logo, o homem acabou deduzindo que a ave deve ter o atacado porque se sentiu ameaçada e começou a correr atrás dele apenas para proteger os seus filhotes.

Após o episódio cômico, o morador revelou que os ovos ainda estão no mesmo local e que a mamãe peru retorna todas as manhãs para o jardim da casa dele para conferir como estão os seus filhos. Porém, o homem também disse que agora toma mais cuidado e se mantém distante tanto dos ovos quanto do animal.

Nas mídias sociais, diversas pessoas comentaram sobre a cena engraçada vivida pelo morador no estacionamento. “Misericórdia! Já não bastam os pitbulls, agora os perus”, disse uma pessoa. “Se ele contar para o patrão que chegou atrasado por causa disso, o patrão não vai acreditar”, escreveu outra. “Dava tempo de bater com sua bolsa na cabeça do bicho também”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Palavras-chave

homem

perseguição

ataque

peru

Nova York

Estados Unidos

Mundo
