Homem é atacado por jacaré no Marajó

Um homem, ainda não identificado, foi atacado por um jacaré na zona rural do município de Afuá, no Arquipélago do Marajó. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (4), na localidade Ilha da Conceição, no rio Antônio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a vítima aparece dentro de uma lancha sendo levada para a cidade de Macapá, no Amapá.

Segundo o portal Notícia Marajó, o jacaré que mordeu a vítima teria sido morto por moradores da comunidade após o ataque. Imagens compartilhadas em grupos de mensagens mostram o animal já sem vida. As circunstâncias do episódio ainda são desconhecidas.

Ainda conforme a imprensa da região, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá informou que o homem foi levado ao Hospital de Emergência de Macapá, onde recebeu atendimento médico especializado, incluindo avaliação na área de ortopedia. Por enquanto, o estado de saúde dele não foi divulgado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado.