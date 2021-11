Homem é expulso de restaurante por 'comer demais': 'É um defeito?'

Um jovem que trabalha com conteúdo sobre comida chinesa foi expulso e banido de um restaurante por "comer demais". O local, que funciona no estilo “coma o quanto aguentar”, não permite mais que o rapaz entre no estabelecimento e ele decidiu fazer uma denuncia sobre o caso de “preconceito”. As informações são do UOL.

Durante uma entrevista para uma emissora da cidade de Changsha, na China central, ele contou que foi acusado de cometer “abusos” tanto de bebidas quanto de comida. O jovem contou que consumiu aproximadamente 1,5 kg de pés de porco durante sua primeira visita e de 3,5 kg a 4 kg de camarões em outra ida.

Ele declarou que o restaurante é "discriminatório" contra pessoas que comem muito. "Eu posso comer demais, mas isso é um defeito?", dispara ele, destacando que não desperdiçou nada da comida. No entanto, o proprietário do local afirmou que o jovem estava causando sérios prejuízos por comer em excesso, comprometendo a quantidade de alimentos de sua dispensa e incomodando os demais clientes.

"Cada vez que ele vem aqui, eu perco algumas centenas de yuans", disse. Na conversão em reais, 100 yuans equivalem a cerca de R$ 87. Depois, ele contou mais detalhes: "Quando ele pede leite de soja, ele bebe entre 20 e 30 garrafas. Quando ele come os pés de porco, ele consome a bandeja inteira. E para os camarões, geralmente as pessoas usam pinças para pegá-los, ele usa uma bandeja para se servir", afirma o comerciante.

Como maneira de tentar minimizar o caso, o dono do estabelecimento também informa que está banindo todas as transmissões ao vivo que fazia do restaurante.