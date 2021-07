Homem expulso de rodízio por comer demais ganha patrocínios

Depois de aproveitar um rodízio e ser expulso do restaurante por comer demais, João Carlos Apolonio, de 29 anos, viu sua vida melhorar. Morador do Capão Redondo, Zona Sul da capital paulista, ele tem duas filhas, uma de 4 anos e outra de apenas 11 meses, e, com a pandemia, acabou desempregado e deixou o aluguel atrasar por cinco meses. Porém, com a repercussão do caso no rodízio, ele foi convocado para diversas ações de marketing e vai ganhar dinheiro suficiente para quitar as dívidas e fazer as compras da família. As informações são do portal Último Segundo.

No último dia 15, Apolonio já era um fenômeno como o “comilão” das redes sociais. Ele viu seus seguidores aumentando, até que veio um novo convite: ser o garoto propaganda da rede de restaurantes onde sua fama começou.

"Estou curtindo demais. Muita gente está tentando, até agora só uma pessoa conseguiu alcançar minha marca", disse o pintor de ofício.

Ele conta que desafios e ações de marketing como essa passaram a fazer parte da rotina. São convites de lojas de tinta, de materiais de construção, de construtoras. "Isso vai me ajudar pra caramba, para fazer uma compra lá para casa. Estou participando de todos que estou aguentando, indo em tudo. Servindo de garoto propaganda", disse.

Pelo posts que faz e por sua imagem para a rede de restaurantes, por exemplo, João Carlos vai faturar cerca de R$ 8 mil. O valor vai quitar os cinco meses de aluguel atrasado, que já somam R$ 2,5 mil, e ele poderá ter sua família de volta em sua casa. "Minha esposa e minhas duas filhas estão dormindo na casa da minha sogra, porque não tenho dinheiro para fazer compras. Estão lá para comer e tomar banho", explica.

No Instagram, o “comilão” também faz sucesso. Antes, eram cerca de 5 mil seguidores. Agora, já são mais de 40 mil. "Estou com 43 mil seguidores no meu Instagram, antigamente eu tinha 5 mil e pouco. Toda hora o pessoal está me seguindo, manda mensagem. Quando saí de casa, estava com 40,3 mil seguidores, agora já ganhei mais 2,7 mil", comemorou.