VÍDEO: Restaurante expulsa cliente que comeu 15 pratos em rodízio

Restaurantes colocam massas em rodízio porque imaginam que ninguém vai repetir tanto. Mas, dessa vez, um estabelecimento de São Paulo se deu mal quando o pintor João Carlos entrou pela porta. Ele contou ter devorado 15 pratos da culinária italiana. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Diante da situação incomum, e sem querer pagar para ver até onde ia a gula e o tamanho do estômago do cliente, o estabelecimento resolveu obrigá-lo a ir embora, sem a necessidade de pagar a conta.

Em um vídeo das redes sociais, a brincadeira do “comilão” do pintor João teve milhares de visualizações.

Ele conta que pagou o valor de R$ 19,90 pelo rodízio, mas resolveu não deixar barato. Ele mostra os pratos enfileirados em cima da mesa.

“Os caras mandaram eu parar, não querem me servir mais, não, pessoal. Falaram que devolvem meu dinheiro para eu me retirar do estabelecimento. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês verem que isso não se faz, eu estou pagando. Me botaram para correr. O cara falou que não vai me servir mais, não. Só porque comi 14 pratos, com esse 15, e os caras mandaram me retirar do rodízio”, narrou o humorado comilão João Carlos.