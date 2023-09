Homem e amante têm os cabelos raspados e são obrigados desfilar amarrados em como punição da traída

Um homem, identificado como Hussain, de 30 anos, e a suposta amante, Shabana, de 32, foram obrigados a desfilar publicamente amarrados e descalços, com os cabelos raspados, em Sri Sathya Sai, na índia, na última segunda-feira (4). Por trás da punição estava a esposa do “infiel”, Nazia, que agiu com a ajuda de mais outras nove pessoas. Os envolvidos foram presos pelo ato considerado abusivo pelas autoridades locais.

VEJA MAIS

De acordo com a imprensa local, a vingança começou na entrada da casa de Shabana. "Hussain está num suposto relacionamento ilegal com Shabana e, por esse motivo, a esposa do "infiel" foi ao local onde Shabana reside, raspou a cabeça dos dois e os exibiu pela cidade", disse o policial P. Kanjakshan ao "India.com". Confira:

A suposta amante de Hussain estava há dois anos divorciada. Fontes não souberam informar ao certo quanto tempo Shabana mantinha um relacionamento com o homem. Antes de Nazia agir, o casal já tinha sido alertado “várias vezes” pelos familiares da mulher para terminarem o relacionamento amoroso.