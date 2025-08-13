Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

Gabrielle Borges
fonte

Equipe médica descobriu que o homem havia consultado o ChatGPT, que o orientou a substituí-lo sal por brometo (Freepik)

Um homem norte-americano, de 60 anos, necessitou de atendimento médico e hospitalização após desenvolver uma doença do tipo raro ao seguir orientações de dieta indicadas pelo ChatGPT. O caso foi tão surpreendente que foi publicado como artigo pelos médicos que o atenderam no periódico científico "Annals of Internal Medicine", na última semana. Confira os detalhes da história.

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara, mas que, no passado, foi bastante comum e responsável por diversas internações psiquiátricas, já que pode provocar alucinações.

Segundo os médicos, o homem chegou na emergência com muitas crises de paranoia e acreditava que o vizinho estava tentando envenená-lo com água do filtro que estava contaminada.

Inicialmente, os profissionais suspeitaram de um transtorno. O homem chegou a ser encaminhado para uma ala psiquiátrica. Entretanto, após receber os minerais e vitaminas que estavam em níveis extremamente baixos no organismo, o homem voltou ao estado normal e contou aos médicos que havia lido sobre os supostos efeitos negativos do cloreto de sódio.

Foi quando a equipe médica descobriu que o homem havia consultado o ChatGPT, que o orientou a substituí-lo sal por brometo. Ele manteve essa substituição sugerida pela inteligência artificial por três meses, o que levou à intoxicação. Após três semanas de internação, os níveis no organismo se normalizaram.

No artigo, os especialistas fazem um alerta sobre o uso de inteligência artificial com impactos na saúde.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

mundo

saúde

inteligência artificial

ChatGPT
