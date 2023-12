Herdeira da L'Oréal é a primeira mulher a acumular US$ 100 bilhões

Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, é a primeira mulher a acumular uma fortuna de US$ 100 bilhões, aproximadamente R$ 485 bilhões, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg. A executiva é a maior acionista individual da empresa e dirige os negócios ao lado dos dois filhos, Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers.

A empresária francesa de 70 anos está na 12ª posição do ranking de bilionários, que tem atualmente somente homens até o 11º lugar, sendo o bilionário Elon Musk o primeiro da lista. Confira:

Elon Musk - US$ 232 bilhões; Bernard Arnault - US$ 179 bilhões; Jeff Bezos - US$ 178 bilhões; Bill Gates - US$ 140 bilhões; Steve Ballmer - US$ 130 bilhões; Mark Zuckerberg - US$ 128 bilhões; Larry Page - US$ 128 bilhões; Larry Ellison - US$ 124 bilhões; Sergey Brin - US$ 121 bilhões; Warren Buffett - US$ 120 bilhões.

Dona da maior empresa de cosméticos do mundo, a herdeira da L'Oréal controla aproximadamente 35% da marca fundada em 1909 por seu avô. Na quinta-feira (28), após o anúncio com o nome de Françoise na lista, as ações da empresa bateram recorde e a marca fechou o dia com a cotação em R$ 2419,92 na bolsa de valores de Paris

Além de atuar na direção da L'Oréal, a bilionária também é escritora, pianista e filantropa. A filha de Liliane Bettencourt é a principal responsável pela fundação filantrópica de sua família, que incentiva e integra projetos nas áreas da ciência e arte, na França.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)