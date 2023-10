Jovem bilionário brasileiro fecha ponto turístico de Fernando de Noronha para casamento luxuoso

Henrique Dubugras, um bilionário brasileiro de apenas 27 anos, está prestes a realizar um casamento que está chamando a atenção por sua luxuosidade e exclusividade. O evento está marcado para acontecer no próximo sábado (7), em um dos locais mais paradisíacos do Brasil: Fernando de Noronha.

O jovem empresário reservou o principais pontos turísticos da ilha, por mais de dez dias, para sua festa de casamento. Entre os locais escolhidos está o Forte dos Remédios, que foi fechado para visitação durante o evento privado. As informações são do portal Metrópoles.

A festa promete contar com a presença de cerca de 400 pessoas de diferentes partes do mundo. Entre os convidados, especula-se a presença do fundador da Microsoft, Bill Gates, e shows da banda Maroon 5 e DJ Alok. Os gastos estimados para a festa já ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.

Quem são os noivos

Henrique Dubugras e Laura Fiúza se casam neste sábado (7) em Fernando de Noronha. (Reprodução/Redes Sociais)

O noivo, Henrique Dubugras é um empresário do ramo de Tecnologia da Informação e ganhou reconhecimento ao fundar a empresa de cartões de crédito corporativos Brex. Ele irá se casar com a cientista da computação Laura Fiúza, que é engenheira de software formada na Universidade da Califórnia, com mestrado em Stanford.

A Brex é uma empresa que atua nos Estados Unidos, fornecendo soluções de pagamento e cartões de crédito corporativos para startups. Além de ser um empresário de sucesso, Dubugras entrou na lista de bilionários da revista Forbes em 2022. Sua fortuna é estimada em R$ 7 bilhões.

Detalhes da cerimônia

Este casamento já está sendo considerado um dos eventos mais luxuosos já realizados em território brasileiro. No entanto, a maioria das informações divulgadas são especulações não confirmadas, já que os fornecedores do casamento e os moradores da ilha que vão trabalhar no evento, tiveram que assinar um termo de sigilo que proíbe a divulgação de informações.

Confira algumas das possíveis informações sobre o 'casamento de milhões:

• Ponto turístico, Forte dos Remédios, fechou a visitação por dez dias para receber o evento. O aluguel do espaço custa R$ 100 mil por dia;

• Serão 4 dias de festa com cerca de 400 convidados;

• Foi feito o transporte de 20 tonelas de insumos para o casamento, incluindo alimentos, louças, pratos, equipamentos de som, Iluminação e decoração;

• As principais e mais luxuosas pousadas da ilha estão 100% ocupadas por convidados;

• As diárias das pousadas custam a partir de R$ 3.400, dependendo da temporada. Cada convidado está pagando sua própria hospedagem;

• Um avião de carga pousou no local carregado de flores para a decoração;

• Para transportar os convidados, a Azul Linhas Aéreas fechou três voos exclusivos;

• Bill Gates esta na seleta lista de convidados, mas sem a presença confirmada. A maioria dos convidados são grandes nomes da aréa da tecnologia mundial.

• Segundo rumores, a banda pop norte-americana Maroon 5 e o DJ Alok serão as atrações da festa;

• A alimentação do casamento é do Buffet Capim Santo e a decoração da Bossa Nova Festas, empresas de luxo de São Paulo;

• Um helicóptero está no aeroporto de Noronha, com dois aviões de pequeno porte, a disposição dos noivos e convidados;

• Profissionais e moradores da ilha que estão trabalhando no evento recebem R$ 250 por turno. Eles estão proibidos de usar telefones celulares, brincos e outros adereços;

• As convidadas e profissionais mulheres serão maquiadas por um profissional da equipe do casamento;

• No convite, o dress code indicado era que todas as pessoas deveriam vestir roupas da cor branca;

• Noivos e convidados já realizaram passeios turísticos e atividades de mergulho.

Forte dos Remédios tem diária de R$ 100 mil e foi reservado pelos noivos. (Foto: Cosme Johnny/Forte Noronha)

Programação do casamento

Serão quatro dias de festas com diversas programações. O primeiro dia de evento, na última quarta-feira (4), aconteceu no bar Mirante do Boldró, que vou fechado exclusivamente para os noivos e convidados.

O segundo evento, na quinta (5), foi no Bar do Meio, localizado à beira da praia. Segundo stories de convidados, começou cedo e contou com DJ's. Nesta sexta-feira (6), acontece o terceiro evento: uma "beach party" na Praia do Bode.

A cerimônia principal acontecerá neste sábado (7), no Forte dos Remédios, às 16h30. Em Fernando de Noronha, o casamento está movimentando a ilha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com