Bilionário que não quer envelhecer busca companheira; lista de exigência inclui sexo agendado

O bilionário norte-americano de 45 anos Bryan Johnson, famoso pelo alto preço que paga para não envelhecer, afirmou em um documento que está atrás de uma namorada. A lista de exigência é grande e inclui sexo agendado. O caso tem repercutido na internet.

O bilionário que tem uma vida cheia de regras e "obrigações" com o sono, treino, consultas e alimentação - já que busca ter volta o metabolismo de um jovem de 18 anos - agora está em busca do "par ideal". O notável percurso de Bryan Johnson foi documentado em obras como “We Need to Talk About AI” e “I Am Human”. Ao revelar os planos de encontrar uma parceira que compartilhe seu estilo de vida, a história do norte-americano ganhou ainda mais visibilidade.

“Se eu encontrar a mulher certa, ficaria contente em apresentar a ela o estilo de vida Blueprint e permitir que ela viva ao meu lado, contanto que ela respeite minhas diretrizes”, explicou o bilionário em uma entrevista à revista Muscle and Health.

Entre as exigências estão:

- Jantar às 11h da manhã (sim, pela manhã!);

- Dormir às 20h30;

- Nada de conversa no travesseiro;

- Você dorme sozinha;

- Nada de conversa fiada. Realmente não me importo;

- Não há folgas aos domingos;

- Sexo agendado (o sexo não tem um prazo máximo estipulado – sexo é hora de brincar. Tudo o que acontecer naturalmente);

- Veganismo;

- Deve fornecer plasma;

- Você não é minha prioridade número um.

(Reprodução / Instagram / Bryan Johnson,)

Resultados

O empresário conta que já conseguiu reduzir sua idade biológica, e que tem o coração de um homem de 37 anos, pele de 28 anos, e capacidade pulmonar e forma física de alguém com 18 anos.

Ainda sobre sua vida pessoal, Bryan divulgou que iniciou uma terapia para rejuvenescer seu pênis. O tratamento consiste em levar quatro mil choques na região pélvica, para tentar prolongar a ereção, podendo chegar até três horas e meia na cama.