Conheça a primeira mulher a liderar a lista de brasileiros bilionários da Forbes

A lista dos maiores bilionários brasileiros, divulgada nesta sexta-feira (1º) pela Forbes, traz pela primeira vez uma mulher no topo. Com uma fortuna estimada em R$ 87,8 bilhões, somando o patrimônio de seus filhos, Vicky Safra lidera a lista dos mais ricos do Brasil.

Neste ano, o número de mulheres presentes no grupo também subiu 12%, com 60 posições ocupadas por empreendedoras e herdeiras (22% do total).

Pela nova diretriz da revista norte-americana, a fortuna da família passou a ser considerada, unificando os recursos dos membros de uma mesma família.

Veja a lista dos 10 maiores bilionários brasileiros em 2023

Vicky Safra e família: R$ 87,8 bilhões

Eduardo Saverin: R$ 83,5 bilhões

Jorge Paulo Lemann e família: R$ 74,9 bilhões

Marcel Herrmann Telles: R$ 50,4 bilhões

Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 41,3 bilhões

André Santos Esteves: R$ 36,5 bilhões

Alexandre Behring da Costa: R$ 28,8 bilhões

João Moreira Salles: R$ 22,1 bilhões

Walther Moreira Salles Junior: R$ 22,1 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 20,65 bilhões

Quem é Vicky Safra

Vicky Safra é viúva de Joseph Safra, fundador do Banco Safra, que chegou a ser o banqueiro mais rico do mundo e morreu em 2020, aos 82 anos, por causas naturais. Ela nasceu na Grécia e se casou em 1969, com 17 anos. Tem quatro filhos (Jacob, David, Alberto e Esther) e 14 netos.

A fortuna da família tem raízes na Síria, com a criação de uma empresa que operava como casa bancária em 1800. Em 1953, o pai de Joseph, Jacob Safra, se mudou com a família para o Brasil. Ele fundou a Safra Financeira, em 1967. O Banco Safra se estabeleceu no país a partir de 1972, com as compras de outras instituições financeiras.

Recentemente, um dos filhos de Vicky e Joseph, Alberto Safra, processou a mãe e dois irmãos, acusando-os de diluir de propósito sua participação na holding do Safra National Bank, em um esforço para expulsá-lo do império da família.