Saiba quem é a mulher mais rica do Brasil e o valor de sua fortuna

Esta semana, a revista Forbes divulgou a lista dos mais ricos de 2023. No Brasil, quem lidera o ranking é Vicky Safra, viúva do fundador do Banco Safra, Joseph Safra. Até então, o posto de pessoa mais rica do Brasil era do empresário Jorge Paulo Lemann, que ficou em segundo lugar este ano.

Mulher de origem grega, Vicky se casou aos 17 anos com Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo. A fortuna da família vem da Síria, desde a criação de uma casa bancária em 1800, porém só chegou ao Brasil em 1953, quando Jacob Safra, pai de Joseph, se mudou com a família para o país. Em 1967, foi fundado a Safra Financeira, que se estabeleceu no mercado poucos anos depois.

Juntos, Vicky e Joseph fizeram uma grande família, com quatro filhos e 14 netos. O banqueiro faleceu em 2020, aos 82 anos de causas naturais.

Agora, com patrimônio avaliado em US$ 16,6 bilhões, a família Safra ocupa a 100ª posição no ranking geral, bem longe do topo global.

Jorge Paulo Lemann, 2ª pessoa mais rica do Brasil

Lemann caí para o segundo lugar no ranking da Forbes (Reprodução/Facebook)

Um dos acionistas da Americanas, o suíço-brasileiro Jorge Paulo Lemann, teve sua fortuna superada, caindo para o 2º lugar no ranking dos mais ricos do Brasil. Mesmo com escândalo de rombo contábil na Americanas, o empresário teve seu patrimônio avaliado em US$ 15,8 bilhões.

Lemann também é sócio-fundador da 3G Capital Partners, empresa de private equity, que investe em outras empresas. Junto com seus sócios, ele ele possui participação na Restaurant Brands International, empresa que controla a Burger King e a rede de cafés Tim Hortons.

