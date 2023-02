Dona do Magazine Luiza, empresária Luiza Trajano volta à lista global de bilionários da Forbes

Com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão, ou R$ 5,7 bilhões, a fundadora da varejista Magazine Luiza, empresária Luiza Trajano, voltou à lista global de bilionários da Forbes. Até a noite desta quarta-feira (1º), ela ocupava a posição 2.418 no ranking de pessoas mais ricas do planeta, que é atualizado em tempo real. As informações são do G1.

O patrimônio da empresária considera a cotação do dólar comercial no fechamento desta quarta. A fortuna atual ainda fica bem abaixo do pico registrado em 2021, quando a executiva somou US$ 5,6 bilhões, ou R$ 28,6 bilhões. Trajano havia saído da lista global de bilionários da Forbes em junho de 2022, por conta da perda de patrimônio da empresária, que acompanhou, na época, a queda das ações da Magazine Luiza.

Só em 2023, no entanto, as ações da empresa avançaram mais de 60% na Bolsa de Valores brasileira. Essa valorização ocorre em meio ao derretimento dos papéis da gigante Americanas, após a descoberta de "inconsistências contábeis" no valor de R$ 20 bilhões e o pedido de recuperação judicial pela varejista.