Guerra Ucrânia x Rússia: Zelensky chama proposta de paz de Brasil e China de 'destrutiva'

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse em entrevista publicada nesta quarta-feira (12.09) que uma proposta de paz da China e do Brasil para a guerra de seu país com a Rússia é "destrutiva" e serve simplesmente como uma "declaração política".

"A proposta sino-brasileira também é destrutiva, é apenas uma declaração política", afirmou Zelenskiy ao Metrópoles. "Como vocês podem oferecer 'aqui está nossa iniciativa' sem pedir nada de nós?".

Zelenskiy criticou a postura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da guerra e afirmou que o Brasil é “pró-Rússia”.

"Infelizmente, eu acredito que eles (governo do Brasil) apoiam a Rússia", declarou Zelenskiy ao falar do posicionamento do Brasil sobre a guerra.