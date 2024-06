'Cada um tem a paz na sua cabeça', diz Lula sobre Cúpula para a Paz na Ucrânia

Suplementação

Suplementos de óleo de peixe contendo ômega 3 são capazes de reduzir a agressividade, indica estudo norte-americano.



Saúde financeira

A situação financeira é a principal fonte de estresse para 82% dos brasileiros, independente do perfil, mostra relatório do ICASM.

(J. Bosco)

"Cada um tem a paz na sua cabeça.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, não assinou a declaração final da Cúpula para a Paz na Ucrânia e cobrou que representantes dos dois países participem das negociações.



NAMORADO

DÍVIDAS



Diferentemente do que costuma propagar o senso comum sobre as mulheres obrigarem namorados e maridos a gastar além do que podem, na verdade, são elas que movem céus e terra para agradar os parceiros em datas especiais como o Dia dos Namorados, chegando a contrair dívidas. É o que se conclui a partir dos dados divulgados na semana passada pelo Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O estudo revela que 51% das mulheres já compraram um presente para a data mesmo com dificuldades financeiras e 25% delas revelaram já terem recorrido a crédito devido a um relacionamento amoroso. Entre as entrevistadas, 64% consideram o Dia dos Namorados importante para o relacionamento e esperam ser surpreendidas, embora afirmem que isso raramente aconteça.



ELETROBRAS

DISSÍDIO



A greve dos eletricitários das empresas do Sistema Eletrobras forçou uma audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nela, o ministro Maurício José Godinho Delgado, relator da ação de dissídio de greve, propôs a manutenção do acordo coletivo existente, a correção dos salários e a manutenção dos empregos por 12 meses. A proposta da empresa de reduzir salários e excluir direitos não foi incluída na proposição do TST. Nova conciliação está marcada para o dia 21 de junho. O Sindicato dos Urbanitários fará assembleias nesta terça-feira, em Belém (Guamá), Altamira, Curuá-Una (Santarém), Marabá, Tucuruí e Vila do Conde (Barcarena).



RECICLAGEM

NOVO SISTEMA



Mais eficiência operacional para o sistema de reciclagem, melhoria da qualidade dos materiais e a redução dos resíduos sólidos, além da geração de mais empregos. Essas são as promessas do projeto de Modernização dos Galpões de Materiais Recicláveis que serão instalados na avenida Bernardo Sayão e Parque São Joaquim.



INICIATIVA



A ação é da Prefeitura de Belém e será realizada com o aporte de recursos do governo federal, por meio da Itaipu Binacional. Uma equipe técnica da Itaipu Binacional esteve, na semana passada, em Belém para o levantamento de informações sobre a implantação do projeto, que faz parte das obras que preparam a capital paraense para a COP 30.



PAVULAGEM

AUTISMO



Pelo segundo ano consecutivo a parceria entre o Arraial do Pavulagem e o Grupo Mundo Azul leva aos cortejos de junho a visibilidade da causa do autismo e da inclusão. A parceria marca o mês dos santos juninos, quando é comemorado o Dia do Orgulho Autista. Entre as atividades realizadas estão oficina de produção de adereços, rodas de conversa e palestras sobre inclusão, direitos e cuidados com o cuidador.



VIAGEM

AUMENTO



Dados divulgados pela Norte da Amazônia Airports (NOA), nova responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém e de Macapá-AP, mostram que de janeiro a maio deste ano, mais de 1,5 milhão de passageiros embarcaram e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belém, um crescimento de quase 12% em relação ao mesmo período em 2023. Além do aumento da movimentação, o aeroporto também registrou o melhor mês de maio de sua história, superando a demanda atendida neste mês desde o início de suas operações. Em maio, entre embarques e desembarques, o Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cães) recebeu mais de 338 mil passageiros, um aumento de 17% em relação a 2023.



ALIMENTAÇÃO

MAPA



Famílias com crianças de até seis anos dos municípios de Belém, Ananindeua, Cametá, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém devem ser visitadas nos próximos meses pelas equipes do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani 2024) do Ministério da Saúde. A meta é visitar 980 famílias com apoio da Secretaria de Estado de Saúde. O trabalho é conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem o objetivo de entrevistar 15 mil famílias em todo o Brasil para avaliar as práticas de aleitamento materno, os hábitos alimentares, o estado nutricional antropométrico e a deficiência de vitaminas e minerais em crianças de até 6 anos e suas mães.

Em Poucas Linhas

- A equipe técnica do Sistema de Identificação Individual e Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos no Pará (SRBIPA), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), esteve no Uruguai, para conhecer o sistema pioneiro de rastreabilidade animal. A comitiva paraense fez uma imersão no país vizinho, que tem 18 anos de experiência em rastreabilidade animal.



- Servidores públicos estaduais foram chamados para um curso de formação continuada sobre créditos de carbono e políticas de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+). A capacitação, oferecida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) tem apoio do Instituto de Pesquisa da Amazônia (Ipam), The Nature Conservancy (TNC) e Norway’s International Climate and Forest Initiative (Iniciativa Internacional para o Clima e as Florestas da Noruega - NICFI).



- O Estado e a Semas, em colaboração com povos indígenas, quilombolas e extrativistas, trabalham para estruturar o arcabouço jurídico de REDD+ para regulamentar a comercialização no mercado voluntário.



- Indígenas com diploma de Licenciatura Plena reconhecido por órgão oficial brasileiro, bem como concluintes de cursos de Licenciatura, podem se candidatar à seleção do curso de Mestrado Profissional em Educação Indígena do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena, da Universidade do Estado do Pará (Uepa) em associação com a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).



- O Ministério Público Eleitoral enviou, esta semana, comunicado a órgãos públicos e entidades de classe no Pará com pedido para que atualizem o banco de dados sobre decisões que podem impedir candidaturas nas eleições deste ano. Os dados servirão de base para compor a lista dos candidatos que terão os pedidos de registros impugnados junto à Justiça Eleitoral.