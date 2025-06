Guarda Costeira dos EUA diz desconhecer estado de incêndio em navio com 3.000 veículos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que todos os 22 tripulantes a bordo do Morning Midas, que transporta mais de 3.000 veículos, foram evacuados, mas alertou que o estado do incêndio é atualmente desconhecido. "Ainda há fumaça saindo do navio", informou a Guarda Costeira em comunicado nesta quarta, 4.

O incêndio atingiu a embarcação a aproximadamente 480 quilômetros ao sul de Adak, no Alasca, na quarta-feira. O Morning Midas é um navio de carga de 600 pés com bandeira do Reino Unido. Os 22 tripulantes deixaram o navio resgatados pela tripulação do navio a motor Cosco Hellas, um dos navios da Good Samaritan no local, sem relatos de feridos.

"Com a conclusão da parte de busca e salvamento da nossa resposta, nossas equipes estão trabalhando em estreita colaboração com a empresa controladora da embarcação, a Zodiac Maritime, para determinar o destino da embarcação", disse a contra-almirante Megan Dean, comandante do Décimo Sétimo Distrito da Guarda Costeira americana.

O navio transportava um total de 3.159 veículos, sendo 65 totalmente elétricos e 681 parcialmente híbridos.