Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Groenlândia alerta que soberania é limite em acordo com os EUA e nega saber sobre esboço

Primeiro-ministro negou ter conhecimento sobre quaisquer detalhes do esboço de acordo alcançado por Trump e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

Estadão Conteúdo
fonte

Groenlândia (wirestock / Freepik)

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou nesta quinta-feira, 22, que existem limites inegociáveis para a ilha autônoma ao discutir um possível acordo com os EUA, incluindo sua soberania, integridade territorial e normas estabelecidas pela lei internacional. "São linhas vermelhas que não queremos ultrapassar", disse ele, em coletiva de imprensa nesta tarde.

Nielsen negou ter conhecimento sobre quaisquer detalhes do esboço de acordo alcançado ontem pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte. Segundo ele, a discussão provavelmente envolveu objetivos em comum de ambos os aliados, mas que os termos ainda serão negociados;

"Não sei o que há de concreto sobre esse acordo com os EUA", afirmou o premiê, acrescentando que agora possui equipes trabalhando nas negociações para resolver as tensões. "Desejo de controlar nossa ilha ainda parecia existir até ontem, mas diálogo respeitoso é algo que buscamos desde o começo e agora parece que outras partes também querem isso."

Nielsen frisou que ninguém possui autoridade para negociar e fechar um acordo em nome da Groenlândia ou da Dinamarca sem que seus representantes estejam envolvidos, em aparente crítica velada ao anúncio da véspera. Questionado mais de uma vez, o premiê repetiu que "não sabe" o que os termos do esboço EUA-Otan envolvem ou se houve discussões sobre minérios críticos e estabelecimento de bases militares na ilha.

O líder da Groenlândia ressaltou que está disposto a ampliar a participação da Otan e até mesmo instalar missões especiais da aliança militar, mas não comentou se faria o mesmo com a presença dos EUA na região. "Quero discutir o Domo de Ouro e planos semelhantes respeitosamente, mas pelos canais certos e de maneira respeitosa", disse. "Segurança no Ártico é algo em que todos concordam."

Nielsen foi categórico ao afirmar que defender a soberania da Groenlândia é sobre "manter a ordem mundial" e resolução de conflitos por meio da diplomacia. "Estamos esperançosos e queremos manter boa relação com os EUA, mas é difícil com ameaças todos os dias", pontuou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GROENLÂNDIA/acordo

Otan

soberania
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

alvo de sanções

Marinha francesa intercepta petroleiro no Mediterrâneo vindo da Rússia

A França e outros países prometeram reprimir a frota paralela de petroleiros que burla as sanções, estimada por especialistas em mais de 400 embarcações

22.01.26 15h43

negociação

Zelenski diz que documentos do acordo que põe fim à guerra na Ucrânia estão 'quase prontos'

Os documentos abrangem garantias de segurança e planos econômicos para o futuro da Ucrânia

22.01.26 15h08

diplomacia

Groenlândia alerta que soberania é limite em acordo com os EUA e nega saber sobre esboço

Primeiro-ministro negou ter conhecimento sobre quaisquer detalhes do esboço de acordo alcançado por Trump e pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

22.01.26 14h37

MUNDO

Davos: Trump diz que reunião com Zelenski foi 'boa' e afirma que guerra precisa acabar

Em Davos, Trump havia dito que um acordo para encerrar o conflito estava "se aproximando"

22.01.26 11h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda