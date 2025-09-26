Greta Thunberg veste camiseta em homenagem a Marielle Franco durante missão a Gaza

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi vista nesta sexta-feira (26/9) usando uma camiseta em homenagem à vereadora brasileira Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018. A imagem foi registrada a bordo de uma das embarcações da Flotilha Global Sumud, uma missão internacional que tem como objetivo levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

A camiseta verde traz o rosto de Marielle e a frase “Marielle somos nós”. A peça foi entregue a Greta durante a ação por Nico Calabrese, coordenador da Rede Emancipa, movimento de educação popular que participa da iniciativa.

A flotilha é considerada a maior já organizada com destino a Gaza. São cerca de 50 embarcações e quase mil participantes, incluindo figuras conhecidas como a ex-prefeita de Barcelona, Ada Colau, e o ator irlandês Liam Cunningham, além de Thunberg. Juntas, as embarcações transportam 300 toneladas de suprimentos, como alimentos, água potável e medicamentos.

A missão partiu de diferentes portos no fim de agosto e fez uma parada na Tunísia no dia 7 de setembro. Apesar do tamanho da operação, as chances de chegada a Gaza são pequenas, já que tentativas anteriores foram interceptadas pelas forças israelenses.

Segundo Greta, a embarcação foi atacada por drones israelenses nos dias 23 e 24 de setembro, enquanto navegava próximo à costa da Grécia. Em vídeo publicado nas redes sociais, a ativista disse que “não tem medo de Israel, mas de um mundo que perdeu o senso de humanidade”.