Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ministro do Interior da Venezuela pede calma após ataques dos EUA

Diosdado Cabello solicitou à população que confie na liderança do país

Lívia Ximenes
fonte

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e ministro do Interior Diosdado Cabello (Federico Parra / AFP)

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu calma à população após os ataques dos Estados Unidos ao país nesse sábado (3). Usando colete e capacete, e cercado por agentes de segurança, Diosdado solicitou às pessoas que confiem na liderança do país.

VEJA MAIS

image ‘Órgãos de segurança pública seguem preparados’, fala Governo de Roraima após ataque à Venezuela
O país sul-americano, bombardeado pelos Estados Unidos nesse sábado (3), faz fronteira com o estado brasileiro

image Lula se manifesta sobre ataques dos EUA à Venezuela: ‘Ultrapassam uma linha inaceitável’
O presidente do Brasil publicou nota em redes sociais por volta das 10h08 desse sábado (3)

image Venezuela emite comunicado oficial sobre ataque dos EUA; veja
O pronunciamento oficial foi lido em uma emissora de TV e atribuído a Maduo

Diosdado chamou a ação de “ataque terrorista contra nosso povo, contra o solo da pátria, contra instalações elétricas, contra a Revolução Bolivariana e contra aqueles que até não tem nada a ver com a Revolução Bolivariana”. “E, daqui dese lugar lindo, eu chamo nosso povo para se acalmar”, falou.

“Confiem na liderança, confiem na liderança do alto comando político-militar para a situação que estamos passando. Muita calma, que ninguém fique em desespero, que ninguém venha facilitar as coisas para o inimigo invasor”, pediu o ministro. Diosdado também disse que espera pronunciamento mundial sobre o ocorrido: “Organismos globais vão fazer pública sua cumplicidade em face do ataque invasor. E, ao final desses ataques, nós venceremos. Viva a pátria!”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Venezuela

Venezuela X EUA

ataques à venezuela
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

04.01.26 12h52

TRAGÉDIA

Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo e deixou 40 mortos e 119 feridos

04.01.26 10h15

prisão federal

'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

04.01.26 9h51

comunicado oficial

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

04.01.26 8h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda