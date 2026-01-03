Ministro do Interior da Venezuela pede calma após ataques dos EUA

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu calma à população após os ataques dos Estados Unidos ao país nesse sábado (3). Usando colete e capacete, e cercado por agentes de segurança, Diosdado solicitou às pessoas que confiem na liderança do país.

Diosdado chamou a ação de “ataque terrorista contra nosso povo, contra o solo da pátria, contra instalações elétricas, contra a Revolução Bolivariana e contra aqueles que até não tem nada a ver com a Revolução Bolivariana”. “E, daqui dese lugar lindo, eu chamo nosso povo para se acalmar”, falou.

“Confiem na liderança, confiem na liderança do alto comando político-militar para a situação que estamos passando. Muita calma, que ninguém fique em desespero, que ninguém venha facilitar as coisas para o inimigo invasor”, pediu o ministro. Diosdado também disse que espera pronunciamento mundial sobre o ocorrido: “Organismos globais vão fazer pública sua cumplicidade em face do ataque invasor. E, ao final desses ataques, nós venceremos. Viva a pátria!”