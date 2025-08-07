Quem é a nova affair de Monica Benicio, viúva de Marielle Franco? Conheça

Monica Benicio, a viúva da vereadora Marielle Franco, vive um novo amor. Ela foi flagrada trocando beijos com uma mulher durante o Festival de Inverno Rio, realizado na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo, no último fim de semana. A parlamentar afirmou que o affair ainda não é um namoro, mas as duas mulheres aproveitaram o evento em clima bastante apaixonado.

Mas, afinal, quem seria a nova affair da viúva de Marielle? Saiba mais a seguir

Fernanda Matos, de 43 anos, mais conhecida como Nanda, é carioca e atualmente atua na organização de alguns dos maiores festivais de música do mundo, como o Rock In Rio, Lollapalooza e The Town. Ela é diretora global de Gerenciamento de Projetos (PMO) na Rock World, empresa responsável pelos festivais citados anteriormente.

Fernanda Matos, 43 anos, é produtora de diversos festivais grandes como: Rock In Rio e The Town (Reprodução/Redes Sociais)

Nanda costuma compartilhar em suas redes sociais, com seus quase 6 mil seguidores, detalhes de seu dia a dia nos festivais, mostrando não apenas os bastidores de produção trabalho, mas também os momentos em que se diverte entre eles. Além da vida profissional, há outra grande motivação em sua vida: o filho de 5 anos de idade, a qual cria com maternidade independente.

"Morro de orgulho do garoto gente fina que estou criando, educando e ensinando. Agradeço a Deus todos os dias pela coragem de ter seguido um caminho, caminho esse que era desconhecido por mim e por todos a minha volta, a maternidade independente. Nunca foi fácil, mas digo com todo o coração, foi a melhor decisão da minha vida e eu sei que um dia ele terá orgulho de mim", escreveu em um post de rede social.

Monica Benicio, de 39 anos, foi casada por dez anos com a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Antes de se relacionar com a produtora, ela viveu um affair com a atriz e modelo Jessica Córes, em outubro do ano passado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)