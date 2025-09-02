Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Governo Milei pede investigação de jornalistas que publicaram áudios contra Karina Milei

Karina Milei não se manifestou publicamente sobre o tema.

Estadão Conteúdo

A ministra de Segurança Nacional da Argentina, Patricia Bullrich, solicitou à Justiça que os jornalistas responsáveis pela divulgação dos áudios que envolvem Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei e secretária-geral da Presidência, sejam investigados pela polícia. A solicitação estava incluída na cópia do documento apresentado pela própria ministra à imprensa argentina na noite desta segunda-feira, 1.º.

Apesar disso, Bullrich tentou negar durante uma entrevista para uma TV argentina que havia feito a solicitação e foi desmentida ao vivo. "Não pedimos nada. Não, não, não", disse ao jornalista Pablo Rossi quando ele a questionou sobre. "Vou deixar a denúncia aqui, aqui está", acrescentou, entregando ao entrevistador uma pasta contendo uma cópia do documento do Ministério.

VEJA MAIS

image Escândalo de corrupção desgasta imagem de Milei antes de eleições na Argentina
Áudios vazados em 20 de agosto indicam que Karina Milei recebia propina sobre medicamentos do Estado.

image Carreata de Milei é alvo de pedradas durante evento de campanha próximo a Buenos Aires
O episódio ocorreu após denúncias de corrupção ao presidente da Argentina

No mesmo momento, Rossi responde que leu a denúncia e pede para um dos jornalistas do seu programa ler o que a denúncia diz. "O governo solicita na página 18: 'Ordene busca e apreensão nos escritórios e estúdios da Carnaval Stream. Ordene buscas nas casas de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico e quaisquer outras partes envolvidas.'"

Após a leitura do trecho, Rossi refaz a pergunta e Bullrich volta a negar a solicitação. "Não. Estamos solicitando a produção de provas. A Justiça pode decidir o que quiser", disse.

De acordo com a imprensa argentina, Bullrich continuou tentando atingir a credibilidade dos jornalistas Jorge Rial e Mauro Federico, que divulgaram os áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, ex-diretor da Agência Nacional para a Deficiência (Andis), que acusam Karina Milei de fazer parte de um esquema de propina junto à indústria farmacêutica. O governo argentino afirma que os áudios são uma farsa para afetar as eleições de Buenos Aires.

A ação do governo argentino na Justiça também solicitou que a divulgação de áudios de Karina Milei, gravados na Casa Rosada, fosse proibida. A Justiça atendeu o pedido com a justificativa de que os novos áudios poderiam afetar a "privacidade e a honra" de Karina Milei e a "segurança institucional" do país.

Os áudios de Spagnuolo geraram uma denúncia judicial que resultou em mais de 20 mandados de busca e apreensão. Spagnuolo, ex-aliado e advogado pessoal de Milei, foi demitido do governo após o episódio. Nas gravações, o funcionário reclamava que não conseguia desmontar uma rede de propina montada em seu gabinete para a compra de medicamentos pelo Estado. Spagnuolo disse ao confidente que o dinheiro arrecadado seria destinado a Karina Milei e seu principal assessor, Eduardo 'Lule' Menem.

O governo argentino alega que as gravações fazem parte de uma "operação ilegal de inteligência" com o objetivo de desestabilizar a Argentina. Segundo Bullrich, a farsa foi montada por jornalistas e "pessoas ligadas aos serviços de inteligência russos com influência na Venezuela".

Karina Milei não se manifestou publicamente sobre o tema. Javier Milei rejeitou as acusações. "Tudo o que ele Spagnuolo diz é mentira, vamos levar à Justiça e provar que ele mentiu", declarou no dia 27, durante o ato de campanha em que manifestantes jogaram pedras contra sua comitiva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ARGENTINA/MILEI/CORRUPÇÃO/ÁUDIOS/JORNALISTAS/INVESTIGAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

SEGURANÇA

Nos EUA, juiz considera ilegal uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles

A Califórnia entrou com uma ação alegando que o envio de militares para Los Angeles durante o verão do hemisfério Norte

02.09.25 14h13

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un chega a Pequim e deve participar de desfile ao lado de Xi

02.09.25 12h58

China elogia compromisso do Irã de programa nuclear pacífico e defende diálogo no Oriente Médio

02.09.25 12h18

REVIRAVOLTA FELIZ

CEO que roubou boné de criança na US Open desativa redes sociais após reviews negativas

Após uma chuva de críticas e centenas de avaliações negativas no Google, o CEO desativou as redes sociais. Menino que teve o boné roubado ganhou outro do tenista Kamil Majchrak

02.09.25 10h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda