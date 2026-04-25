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Governo iraniano apresenta condições para fim da guerra e recusa negociar diretamente com EUA

Araghchi deve entregar uma resposta por escrito à proposta de paz norte-americana, enquanto a diplomacia iraniana em Islamabad já sinalizou que não aceitará

Estadão Conteúdo
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Uma coluna de fumaça foi vista após um ataque contra a cidade de Teerã, no norte do Irã, nesta segunda-feira (2). Múltiplas explosões foram ouvidas na madrugada, em Teerã, capital do Irã, e também nas cidades de Karaj e Sanandaj, segundo a mídia estatal iraniana (Foto: VAHID SALEMI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reuniu-se neste sábado, 25, com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, em Islamabad, para apresentar formalmente as condições de Teerã visando o fim da guerra na região. O chanceler iraniano reforçou, em comunicado no Telegram, a posição de que não haverá reuniões diretas com os representantes dos Estados Unidos nesta etapa e que as observações e exigências iranianas serão transmitidas exclusivamente ao governo paquistanês, que atua como mediador do diálogo.

Araghchi deve entregar uma resposta por escrito à proposta de paz norte-americana, enquanto a diplomacia iraniana em Islamabad já sinalizou, segundo fontes ouvidas pela Reuters, que não aceitará "demandas maximalistas" nesta mesa de negociações.

A delegação dos EUA, liderada por Steve Witkoff e Jared Kushner, desembarca hoje na capital paquistanesa para ouvir os termos encaminhados pelo mediador. O porta-voz da chancelaria do Irã, Esmail Baqaei, enfatizou nas redes sociais que "nenhum encontro está previsto entre representantes do Irã e dos EUA", desmentindo rumores anteriores de uma conversa presencial entre Araghchi e os enviados de Donald Trump. Do lado norte-americano, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que Teerã possui uma "janela aberta" para um acordo favorável, desde que comprove o abandono de seu programa de armas nucleares de forma verificável.

Apesar do otimismo demonstrado publicamente pela Casa Branca, o cenário interno em Washington é de cautela, evidenciado pela ausência do vice-presidente J.D. Vance nesta missão, o que confere um caráter mais exploratório às conversas conduzidas por Kushner e Witkoff.

Araghchi aproveitou a agenda em Islamabad para agradecer os esforços do governo paquistanês na busca por um cessar-fogo e criticar o que classificou como agressões repetidas contra a soberania do Líbano e da Palestina. Após concluir esta fase de consultas no Paquistão, o chanceler iraniano seguirá viagem para Omã e Moscou para dar continuidade à articulação diplomática.

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EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/NEGOCIAÇÕES/PAQUISTÃO/CONDIÇÕES
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