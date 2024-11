Governo da Espanha mobiliza mais 5 mil soldados para ajudar Valência após desastres pela enchente

Após enchentes terem tomado parte das ruas de Valência, empilhando carros, destruindo casas e deixando parte da população sem comida, energia e água, o governo da Espanha mobilizou mais 5 mil soldados para ajudar os moradores da cidade, que é a terceira maior do país, a se recuperar do desastre desde a última terça-feira (29).

Há quatro dias, a cidade espanhola vive uma situação de calamidade. O presidente espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, na manhã deste sábado (2), que o número de mortos subiu para 211.

Vivendo em Torrente, bairro de Valência, há cinco anos, o brasileiro Flávio Resende Júnior disse que os mercados estavam sendo saqueados. "A polícia não tem mais controle de nada. Esse bairro não tem luz, não tem água. Então o pessoal está entrando nos mercados e pegando tudo", contou.

Para tentar conter a situação e auxiliar a população, o governo espanhol determinou, na última sexta-feira (1º), o envio do Exército para a região. Os militares ajudarão na limpeza de ruas e no envio de alimentos a moradores do sul de Valência, a parte mais afetada pela enchente.

Ao mesmo tempo, milhares de voluntários estão chegaram à cidade com rodos e alimentos para ajudar a população local nos trabalhos de limpeza e a se recuperar das enchentes.

Cerca de 80 km de rodovias no leste do país estão seriamente danificadas ou bloqueadas, muitas delas por carros abandonados, segundo o ministro dos Transportes e da Mobilidade espanhol, Óscar Puente.

As enchentes, provocadas por chuvas torrenciais, deixaram um rastro de destruição, e exigiram esforços de resgate para atender a população afetada em diversos municípios no leste do país. A força das águas arrastou carros e transformou ruas de vilarejos em rios.

Veículos destruídos ficaram empilhados, fios de energia caíram e móveis domésticos ficaram atolados em uma camada de lama pelas ruas.