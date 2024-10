Valência pede adiamento de jogo após tempestade provocar alagamentos na Espanha

O Valência solicitou à Federação Espanhola de Futebol que adie o jogo da Copa do Rey, marcado para quarta-feira contra o Parla Escuela, em Madri, após enchentes no sudeste da Espanha resultarem em mortes e as autoridades desaconselharem qualquer deslocamento não essencial. A tempestade Dana provocou alagamentos na região, levando a agência meteorológica local a declarar um alerta vermelho nesta terça-feira (29), especialmente no leste de Valência.

“O clube considera que [o adiamento] é a medida mais adequada devido às graves consequências de Dana que estamos vivendo na província de Valência”, comunicou o time de LaLiga na rede social X (antigo Twitter).

Além disso, o clube, que está na última colocação do campeonato espanhol e tem um duelo contra o Real Madrid agendado para sábado, prestou solidariedade às famílias e comunidades afetadas pelas enchentes.

“Valencia CF gostaria de enviar suas sinceras condolências às famílias e amigos daqueles que morreram em resultado das enchentes da tempestade Dana. Muita força para todos os vizinhos e populações afetadas e para os grupos que estão trabalhando na prevenção e nas consequências dos efeitos da tempestade. O clube reitera estar à disposição das autoridades e municípios afetados para ajudar da forma possível.”

A tempestade Dana, responsável pelas enchentes devastadoras, mobilizou equipes de resgate e bombeiros, que seguem trabalhando para resgatar pessoas ilhadas e minimizar os danos em meio à situação crítica na região.