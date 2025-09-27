Capa Jornal Amazônia
Gaza está vivendo um inferno na Terra, diz ministro da Alemanha na ONU

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que Gaza está vivendo um inferno na Terra e que os países precisam pôr fim a essa tragédia, em seu discurso, hoje, 27, na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). "A terrível guerra em Gaza continua. É um inferno na terra, um desastre humanitário. Neste exato momento, devemos pôr fim a esta guerra", disse.

"É preciso libertar os reféns. A existência e a segurança de Israel sempre serão parte de nossa razão de ser como Estado. Tem que haver um futuro em paz e dignidade para todos no Oriente Médio, como reafirmamos nesta mesma sala esta semana", acrescentou Wadephul. "Dois Estados para dois povos. Essa é a única solução", defendeu o ministro das Relações Exteriores da Alemanha.

Em sua fala, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha também mencionou o Irã e destacou que, para a Alemanha, o país nunca poderá obter uma arma nuclear. Ele afirmou que a Alemanha não teve outra escolha a não ser implementar sanções ao país do Oriente Médio, mas que os canais de negociação seguem abertos para um novo acordo e que a diplomacia pode e deve continuar.

Palavras-chave

Alemanha

ONU

Gaza

Israel

Johann Wadephul
Mundo
