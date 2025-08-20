Capa Jornal Amazônia
Furacão Erin ganha força à medida que se aproxima da costa leste dos EUA

Estadão Conteúdo

O furacão Erin começou a se fortalecer novamente nesta quarta-feira, 20, enquanto se aproximava da costa do meio do Atlântico, agitando ondas ameaçadoras que fecharam praias da Carolina do Norte e da Carolina do Sul até a cidade de Nova York.

Os meteorologistas esperam que a tempestade atinja seu pico na quinta-feira, 21, e dizem que ela pode se intensificar novamente em um grande furacão.

Embora seja improvável que Erin atinja a costa leste antes de se afastar para o mar, sua borda externa com ventos de força tropical estava se aproximando dos Outer Banks da Carolina do Norte.

A cidade de Nova York fechou suas praias para natação para amanhã. Algumas praias em Nova Jersey, Maryland e Delaware também estarão temporariamente fora dos limites. Espera-se que a tempestade traga inundações costeiras moderadas e generalizadas para áreas baixas de Long Island e partes da cidade de Nova York.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.

