Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Um homem de 44 anos descobriu de forma surpreendente que carregava, há oito anos, uma faca alojada no peito. O caso foi registrado na Tanzânia e publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, chamando a atenção pela raridade: o paciente vivia normalmente, sem dores, febre ou dificuldades para respirar.

O homem só procurou atendimento médico após perceber uma secreção abaixo do mamilo. Foi então que, durante exames de imagem realizados no Hospital Nacional de Muhimbili, em Dar es Salaam, os médicos identificaram uma lâmina metálica alojada no peito, atravessada desde o ombro direito. Incrivelmente, o objeto não atingiu órgãos vitais.

Lâmina foi esquecida após briga violenta

De acordo com o relato hospitalar, o paciente revelou que, cerca de oito anos antes, havia se envolvido em uma discussão violenta e sofrido diversos golpes de faca no rosto, costas, peito e abdômen. Na época, recebeu atendimento médico, mas não foram realizados exames de imagem, e a equipe limitou-se a fazer suturas.

Desde então, ele levava uma vida normal, sem sintomas que chamassem atenção. Apenas a secreção no tórax, que surgiu recentemente, motivou a nova busca por avaliação médica.

Após a descoberta, o homem passou por cirurgia de emergência para remover a lâmina e fazer a drenagem do pus, causado por tecido necrosado no local. A intervenção foi bem-sucedida. O paciente ficou 24 horas na UTI e depois foi transferido para a enfermaria, onde permaneceu por dez dias em observação. A recuperação foi considerada estável e sem complicações.

Enguia e limão no intestino de paciente

O caso da faca não foi o único a surpreender os médicos recentemente. No Vietnã, um homem de 31 anos foi internado com dores intensas, e exames no Hospital Viet Duc, em Hanói, revelaram uma situação incomum: uma enguia de 66 cm havia perfurado seu intestino grosso.

Durante o procedimento cirúrgico, os médicos também encontraram um limão no reto do paciente. Ambos os objetos foram removidos, e o homem passou por reparo da perfuração e limpeza intestinal. Segundo os médicos, ele correu risco de morte e, agora, terá que usar uma bolsa de colostomia permanentemente.