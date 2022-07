Funcionários de parque da Vila Sésamo, nos Estados Unidos, são acusados de racismo; vídeo

Um parque temático nos Estados Unidos está sendo acusado de racismo após diversos vídeos compartilhados nas redes sociais mostrarem funcionários caracterizados como os personagens do programa Vila Sésamo ignorando crianças pretas. Após a repercussão do primeiro vídeo, que mostra uma pessoa vestida de Rosita conversando com uma criança branca e deixando outras duas, pretas, sem atenção, várias gravações começaram a surgir denunciando situações semelhantes registradas por visitantes.

O primeiro vídeo, que gerou a repercussão do caso, foi gravado no Condado de Bucks, no estado da Pensilvânia. A gravação foi feita por Jodi Brown, mãe das duas crianças ignoradas pela funcionária do Sesame Place. Na publicação, que já teve mais de 750 mil visualizações, a mãe diz que a pessoa caracterizada de Rosita respondeu “não” quando suas filhas tentaram se aproximar para abraçá-la, e segundos depois abraçou uma criança branca que estava ao lado.

“Quando fui reclamar, eles me olhavam como se eu fosse louca. Eu perguntei quem era a moça fantasiada de Rosita e a supervisora me disse que não sabia”, escreveu a mãe na postagem. “Minha filha estava triste. Ela perguntou ‘Mãe, o que eu fiz? O que aconteceu?’. E eu disse: ‘Você não fez nada, algumas pessoas são ruins’”, contou Jodi em entrevista para a CNN.

Diversos vídeos denunciam racismo no parque da Vila Sésamo

Após este primeiro vídeo ter viralizado, diversos outros, em que a mesma pessoa que se veste como Rosita ignora outras crianças pretas enquanto interage com crianças brancas, passaram a ser publicados. Veja:

Na sua conta do Instagram, o parque temático se pronunciou duas vezes em nota sobre o caso. Na primeira publicação, o parque se posicionou como inclusivo e igualitário, e disse que não tolera comportamentos que ferem esses valores. Além disso, diz a nota, o comportamento de 'Rosita' não foi proposital e que a resposta negativa dada aos filhos de Jodi era direcionada para outra pessoa. Também pediu desculpas por não corresponder às expectativas dos visitantes.

Entretanto, após repercussão negativa sobre a nota e a divulgação de diversos vídeos onde um comportamento semelhante é notado, o parque publicou uma segunda nota. Confira na íntegra:

“Nós sinceramente pedimos desculpas à família pelo que passaram em nosso parque no sábado; nós sabemos que não está tudo bem. Nós estamos agindo para melhorar. Estamos comprometidos em fazer isso certo. Nós iremos realizar treinamentos em nossos funcionários para que eles entendam, reconheçam e deem uma experiência igualitária, inclusiva e feliz para os nosso visitantes.

Durante quarenta anos, o ‘Sesame Place’ trabalhou sob os valores do respeito, inclusão e pertencimento. Nós estamos comprometidos em fazer um trabalho melhor fazendo crianças e famílias se sentirem especiais, vistas e incluídas quando virem em nosso parque”.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)