Fumaça preta no Vaticano nesta quinta-feira; novo papa ainda não foi escolhido

No segundo dia de conclave para escolha do novo papa, nesta quinta-feira (08.5), fumaça preta saiu da chaminé da Capela Sistina. Isso significa que o próximo líder da Igreja Católica, que substituirá Francisco, ainda não foi escolhido nas duas primeiras votações do dia. Porém, o futuro pontífice pode sair ainda nesta quinta, nas duas outras votações que ocorrerão durante a tarde.

Os 133 cardeais da Igreja Católica estão reunidos na Capela Sistina para definir quem será o novo papa.

Milhares de católicos marcaram presença na Praça de São Pedro ao meio dio (7h em Brasília). A fumaça preta foi recebida com aplausos e decepção, depois da primeira votação na quarta-feira.

A partir desta quinta, o conclave segue um ritmo fixo de quatro votações por dia: duas pela manhã - que já ocorreram - e duas à tarde. No entanto, a fumaça, seja preta (sem definição) ou branca (novo Papa escolhido), é emitida apenas uma vez por turno. Caso haja um acordo na primeira apuração da tarde, a fumaça branca poderá aparecer por volta das 12h, no horário de Brasília. Se não houver consenso, não há fumaça nesse horário. Haverá a emissão de fumaça - branca ou preta - apenas às 14h, indicando o resultado da última votação do dia.