Mercado de criptomoedas: Gisele Bündchen, Tom Brady e outras celebridades são processadas em ação

Celebridades como Gisele Bündchen, seu agora ex-marido e jogador de futebol americano Tom Brady e, Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, estão sendo processados em ação coletiva nos Estados Unidos. A FTX era uma das maiores companhias do mercado de criptomoedas e conquistou seu espaço muito por conta do marketing. As informações são do portal CNN Brasil.

O motivo do processo judicial é de que o ex-CEO, e as celebridades que faziam propaganda da corretora, estariam por trás de um elaborado esquema para atrair e enganar investidores comuns no país.

A ação judicial coletiva foi protocolada no Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Sul da Flórida, divisão de Miami. Mesma cidade em que está localizada a arena FTX, casa do time de basquete Miami Heats.

A ação sustenta a tese de que as contas com rendimento FTX eram títulos não registrados que foram vendidos ilegalmente nos EUA. Além disso, é dito que Sam Bankman-Fried fez uso das “grandes celebridades” para atrair os desavisados sobre o mercado.

“A plataforma FTX enganosa e com falha foi baseada em representações falsas e conduta enganosa. Embora muitos e-mails e textos incriminadores da FTX já tenham sido destruídos, nós os localizamos e eles evidenciam como o esquema fraudulento da FTX foi projetado para tirar proveito de investidores não sofisticados de todo o país, que utilizam aplicativos móveis para fazer seus investimentos”, diz o processo.

Segundo o texto judicial, “os consumidores americanos coletivamente sofreram mais de US$ 11 bilhões em danos”. O documento conta com diversos prints de publicações do Sam Bankman-Fried no Twitter, inclusive seu pedido de desculpas e explicação sobre o que teria acontecido.

“As entidades FTX precisavam de celebridades como Réus para continuar canalizando investidores no esquema FTX Ponzi, e promover e auxiliar substancialmente na venda dos YBAs, que são valores mobiliários não registrados”, diz.

Em sequência, a ação dispõe de declarações representativas e os anúncios de marketing feitos pelas celebridades em questão. Um dos comerciais apontados, foi a campanha publicitária de US$ 20 milhões da empresa em 2021.

Nele, Tom Brady e Gisele Bündchen filmaram um comercial chamado “FTX. Você está dentro? mostrando-os dizendo a conhecidos para se juntarem à plataforma FTX. O link para o vídeo foi anexado junto ao processo. Brady e Bündchen compraram participações acionárias na empresa.

Confira a lista completa dos Réus que estão sendo processados na ação coletiva:

“O Autor Edwin Garrison (“Requerentes”) apresenta esta reclamação de ação coletiva em seu nome, e todos os outros em situação semelhante, contra Sam Bankman-Fried, Tom Brady, Gisele Bündchen, Stephen Curry, Golden State Warriors, Shaquille O’Neal, Udonis Haslem , David Ortiz, William Trevor Lawrence, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Lawrence Gene David e Kevin O’Leary (coletivamente, “Réus”), todas as partes que controlaram, promoveram, auxiliaram e participaram ativamente da FTX Trading LTD d /b/a FTX (“FTX Trading”) e West Realm Shires Services Inc. d/b/a FTX US (“FTX US”) (coletivamente, as “Entidades FTX”), oferta e venda de valores mobiliários não registrados na forma de contas remuneradas (“YBAs”) a residentes nos Estados Unidos, buscando ressarcimento de danos, medidas declaratórias e/ou liminares decorrentes da oferta e venda de contas remuneradas em criptomoedas da FTX Trading e da FTX US.”