Criptomoeda: entenda o que é o dinheiro digital

Muitas pessoas já ouviram falar dos bitcoins, que ficaram famosos de uns anos para cá. Mas, afinal, o que são essas chamadas “criptomoedas”?

O que são criptomoedas?

Elas são um sinômico de “moedas digitais”, que, diferente do real, por exemplo, não podem ser tocadas fisicamente, só existem na internet. E o bitcoin é uma delas.

As criptomoedas são descentralizadas, ou seja, nenhum órgão ou governo é responsável por controlar as operações, emissões e transferências desse dinheiro.

As criptomoedas são seguras?

Isso não quer dizer que elas não são seguras, até porque são criadas em uma rede “blockchain”, um sistema que permite o envio e o recebimento de informações pela internet, como um grande banco de dados.

Elas também têm um sistema de criptografia, que possibilita transações de forma mais segura. Daí o nome “criptomoedas”: moedas criptografadas.

É possível investir em criptomoedas?

Da mesma forma que as pessoas investem em ações, títulos e muitos outros produtos do mercado financeiro, esse dinheiro digital também se tornou um investimento: os investidores compram o ativo e esperam o preço subir para que, no futuro, possam vender por um valor mais alto.

Nos últimos anos, as criptomoedas ficaram muito valorizadas, mas ultimamente foi possível ver quedas constantes nesses ativos. O por que disso tudo é assunto para outro vídeo.