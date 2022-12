Frio mata pelo menos 50 pessoas nos Estados Unidos

A tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos matou, pelo menos, 50 pessoas. No último sábado (24), o número era de 29 vítimas. Com informações do G1.

"É uma guerra contra a mãe natureza que nos atingiu com força total", foi assim que Kathy Hochul, governadora de Nova York, definiu a alteração climática que atinge mais de 200 milhões de americanos.

A nevasca fez com que as temperaturas chegassem a -56ºC, com neve chegando a 1,5m de altura. Mais de 2 mil voos nos Estados Unidos foram cancelados por conta da neve e do frio só no sábado (24).

No condado de Erie, em Nova York, o número de mortos chegou a 25 na noite de domingo (25), informaram as autoridades nesta segunda-feira. Veja mais imagens abaixo.

Buffalo, cidade situada à beira do Lago Erie, perto da fronteira com o Canadá, foi a área mais atingida. A nevasca que atingiu a região é considerada a pior dos últimos 45 anos.

No Canadá, quatro pessoas morreram após um ônibus capotar em uma estrada congelada perto da cidade de Merritt, província de Colúmbia Britânica, no oeste do país.

É a primeira vez que uma tempestade de inverno é tão extensa na América do Norte — o alcance vai do Canadá até o sul do Estado americano do Texas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)