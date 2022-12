'Ciclone bomba' causa 19 mortes, cancela mais de 1600 voos e gera caos nos Estados Unidos

Um 'ciclone bomba' está causando um verdadeiro caos e mortes na América do Norte. A tempestade de inverno 'Elliot' já deixou pelo menos 1,5 milhão de pessoas sem energia elétrica nos Estados Unidos. Com neve intensa e temperatuas baixas, pelo menos 19 pessoas já morreram.

O ciclone atingiu os estados do Texas e do Maine. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, mais de 240 milhões de norte-americanos são afetados pela situação climática, gerando o maior alerta de inverno da história do país.

Os voos nos EUA também foram comprometidos, mais de 1600 foram cancelados neste sábado (24).

As autoridades estimam que outros recordes climáticos acontecerão nos próximos dias.