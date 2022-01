França aprova lei que penaliza quem tentar impor 'cura gay'

Foi aprovada, nesta terça-feira (25), pelos deputados franceses, uma lei para proibir a "terapia de reorientação sexual" que, no Brasil, ficou conhecida como "cura gay". As informações são do portal Metrópoles.

A prática busca impor a heterossexualidade normativa às pessoas LGBTQIAP+, partindo do pressuposto de que as questões de gênero e a orientação sexual se tratam de “doenças” que necessitam de uma cura.

O presidente da França, Emmanuel Macron, comemorou a aprovação da proposta no Twitter. “A lei que proíbe a terapia de conversão é aprovada por unanimidade! Vamos nos orgulhar, essas práticas indignas não têm lugar na República. Porque ser você mesmo não é crime, porque não há nada a ser curado”, disse o líder francês.

A aprovação da medida, cria no Código Penal francês um novo crime. O indivíduo que se aventurar a tentar praticar a "cura gay" pode ser preso por até três anos e receber uma multa de até 45 mil euros (R$ 273 mil).

A lei contou com os votos de 142 parlamentares que, ao aprovar o dispositivo, salientaram que se identificar como uma pessoa LGBTQIAP+ não é sinônimo de precisar de uma cura. Se trata de um significante avanço social para a França, já que há 40 anos a homossexualidade era criminalizada no país.