Forte explosão atinge um dos hotéis mais luxuosos de Havana, em Cuba

O Hotel Saratoga, localizado no centro de Havana, capital de Cuba, e considerado um dos maiores luxuosos da cidade, sofreu uma forte explosão nesta sexta-feira (6). Segundo o portal Cubadebate, feridos estão sendo transferidos para hospitais nas proximidades. O mesmo site informou que crianças de uma escola ao lado precisaram ser retiradas do local.

Gerido pelo Hotel Saratoga SA Mixed Company, o empreendimento foi inaugurado como um hotel boutique e possui uma piscina com vista panorâmica, o que fez serem levantadas questões sobre a estabilidade do que resta do edifício.