Explosão em prédio no centro de Madri deixa pelo menos 17 feridos; veja

A explosão de um prédio de quatro andares, localizado no centro de Madri, capital da Espanha, no início da tarde (horário local) desta sexta-feira (6) deixou pelo menos 17 pessoas feridas, uma delas em estado grave. O edifício ficou destruído e as causas da explosão ainda são desconhecidas. As informações são da SIC Notícias.

O incidente ocorreu na rua General Pardiñas, no bairro de Salamanca. Uma das possibilidades apontadas é de uma fuga de gás.

O prédio de quatro andares estaria em obras. Vários vídeos mostrando a situação no local do incidente foram publicados nas redes sociais. Veja: