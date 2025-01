Forbes lista 25 melhores lugares para viajar em 2025; cidade brasileira está na lista; veja

O início do ano é um momento de planejamento para muitos viajantes que estão em busca de novas aventuras. Por isso, muitas pessoas acabam fazendo as famosas listas de viagens que pretendem realizar durante o ano. Segundo Zane Bohrer, vice-presidente da OvationNetwork, uma empresa de consultoria de viagens de luxo, as pessoas que desejam viajar no ano de 2025 devem priorizar experiências que tragam alegria, sendo a felicidade a grande tendência no turismo neste ano.

A viagem pode incluir uma praia paradisíaca, um restaurante renomado ou uma cidade que remonta uma cultura milenar. O principal foco é se ela pode ser prazerosa, então ser chamada de "viagem de felicidade".

Bohrer afirma que o ano de 2025 marca uma retomada para o turismo: “Nossos clientes estão sendo atraídos tanto por clássicos adorados quanto por joias escondidas fora dos roteiros tradicionais”. “Não é surpresa que nossos principais destinos para 2025 estejam espalhados por todos os continentes”, completa o especialista da OvationNetwork.

Confira a lista dos 25 melhores lugares para viajar em 2025:

Colagem de imagens da cidade do Cairo (Egito), Salar de Uyuni (Bolívia), Grindelwald (Suíça), Granada (Caribe), Sardenha (Itália) e Capadócia (Turquia) (Imagem gerada por IA)

Ilhas Faroé

As Ilhas Faroes estão localizadas no Reino da Dinamarca, em que o território é formado por 18 ilhas vulcânicas no Atlântico Norte. Como o principal objetivo é estar em contato com a natureza, esse destino é para quem deseja evitar a correria e a multidão dos centros urbanos. O complexo de ilhas oferece paisagens lindíssimas e vilarejos nórdicos em que a cultura e as tradições estão preservados. Esse destino pode ser escolhido por grupo de amigos, famílias e casais que querem apreciar a natureza de forma intensa, já que os viajantes podem realizar trilhas, surfar em praias de areia negra, saltar de penhascos, rapel e passeios a cavalo. Por outro lado, as Ilhas oferecem um programa tranquilo, como é o caso do Heimabkioni (hospitalidade caseira), que é uma interação entre o viajente e o anfitrião da casa, que servirá um jantar com o peixe que foi pescado pelo turista numa das casas típicas faroesa.

Ilha Lizard

A ilha está localizada na Austrália, especificamente na Grande Barreira de Corais. A localidade tem praias de areia branca intocada e águas cristalinas. Ao mesmo tempo, ela consegue unir a natureza selavagem com o luxo de outras cidades. Além disso, a ilha oferece experiências gastronômicas, que ficam por conta do hotel Relais & Châteaux. Por isso, a Ilha Lizard é uma excelente opção para recém-casados, casais, famílias e, claro, pessoas que gostam de estar em contato com a natureza preservada. É possível realizar passeios com barco particular, além de nadar com tartarugas próximas à suíte. Para quem gosta de apreciar o céu durante a noite, é possível observar as estrelas na pista de pouso privada da ilha. Quem quer um pouco mais de adrenalina, tem a possibilidade de realizar trilha até o topo do Hooks Look.

Bordeaux

Bordeaux é uma das cidades mais famosas da França, que é conhecida por ser o destino de muitas viagens, já que conta com diversas atrações. A cidade é famosa por seus vinhos que são reconhecidos mundialmente. Além disso, ela fica a duas horas de trem da capital, Paris. A cidade é rica em arquitetura, museus, além de contar com uma casa de ópera histórica e uma forte gastronomia. Uma das indicações para fazer na cidade é visitar o vilarejo Saint-Émilion para ter uma experiência completa dos vinhos da região.

Ilha Thanda

A Ilha está localizada na Tanzânia, na África. O nome "Ilha Thanda" é mais conhecido comercialmente, mas seu nome é "Ilha Shungumbili" e faz parte do arquipélago da Máfia. Esse destino oferece uma experiência de luxo e exclusividade para quem busca por águas cristalinas do Oceano Índico. A ilha oferece passeios para mergulho e snorkeling, já que conta com recifes vibrantes e uma vida marinha exuberante. Por conta da falta de agitação, é um destino perfeito para casais e famílias que buscam tranquilidade e conhecer um pouco mais sobre natureza. Para quem quer uma pitada de adrenalina, é possível nada com tubarões-baleia e assim se conectar com a natureza.

Ilha de Páscoa

A ilha está localizada no Chile, em que carrega significados históricos, além de paisagens maravilhosas que podem transformar o conceito de viajar de qualquer um. Ela é uma ilha vulcânica remota na Polinésia, em que seu nome original é Rapa Nui. Esta é uma excelente opção de destino para viajar em família, casal e com amigos. Uma das atrações são as estátuas Moai, que são representações de acentrais. É possível visitar Rano a Raraku, que tem esculturas que são símbolo da localidade, assim como assistir às danças tradicionais do grupo Kari Krai.

Capadócia

A cidade fica na Turquia e tem grande significado histórico e cultural. Por ser uma cidade antiga, é possível explorar cidades subterrâneas, fazer aulas de cerâmica tradicional, assim como apreciar a culinária local. A cidade é famosa por oferecer passeio de balão ao amanhecer no Vale dos Monges. Por isso, é um excelente destino para casais e pedidos de casamentos. Além disso, a cidade conta com cavernas românticas e isoladas, como o Museum Hotel, que oferece vistas incríveis e piscinas privativas.

Courchevel

Outra localidade da França que está nos Alpes Franceses, Courchevel é um destino para quem buscar atrelar luxo e aventura, como explica Fatma Yuceler, consultora de viagens da OvationNetwork. A cidade possui restaurantes como estrelas Michelin, uma vida nortuna com muito glamour e lojas de grife. Tudo na cidade é sofisticado e moderno. É o destino para que está atrás de levar uma vida luxuosa e aproveitar as aventuras que a cidade pode oferecer, como o esqui nas encostas de Les Trois Vallées, que é a maior áres de esqui do mundo.

Raja Ampat

A localidade é administrada pela Indonésia e é possível entrar em contato com a natureza ao nada com arraias-jamanta, golfinhos brincalhões e baleias, já que o arquipélogo está localizado no noroeste da Ilha da Nova Guiné. A região é cercada por alguns dos recifes de coral mais preservados e diversos do planeta, segundo o consultor de viagens da OvationNetwork, Tyler Prado. A localidade conta com águas exuberantes, pois é um arquipélago intocado do Sudeste da Ásia. Este é o destino para quem busca aventura e ficar longe da agitação dos centros urbanos. É possível ir até iates privados, como da Rascal Voyages, que podem levar a localidades bem distantes. Para quem gosta de mergulhar, este é uma excelente destino.

Granada

A Ilha de Granada é tida como um bom exemplo da cultura caribenha. A cidade voltou a ser o destino para viagens inesquecíveis depois que foi valorizada com algumas construções e empreendimentos. A ilha conta com praias de areia preta, outras brancas, cachoeiras e trilhas para quem quer caminhar entre a natureza. O destino é excelente para quem busca contato com a natureza, por isso é indicada para famílias, amigos e casais que querem apenas relaxar. Além disso, a ilha tem resorts à beira-mar, que é possível nadar em contato com paisagens exuberantes. A localidade é acessível para crianças e adultos.

Sardenha

A localidade fica localizada na Itália, sendo a segunda maior ilha do Mar Mediterrâneo. A região conta com paisagens montanhosas e praias de águas mornas. Essa é uma excelente opção para quem deseja turistar em uma das áreas mais tradicionais da Itália. Assim, é o ideal para famílias, amigos e recém-casados. A cidade conta com muitas atividades ao ar livre, então é bom estar preparado para caminhar para conhecer a cultural local. Além disso, as praias da Sardenha contam com águas azul-turquesa e areia branca. Quem quer relaxar com paisagens naturais e comida típica, esta é uma excelente pedida.

Riga

Riga é a capital da Letônia e a cidade remonta parte da história da Europa que é pouca explorada. Por isso, conta com muitas paisagens naturais e históricas para quem desejar conhecer mais um pouco do "Velho Continente". Quem está atrás de uma boa imersão em cultura antiga e estar em contato com a natureza, a cidade é bom destino. Por isso, é aconselhada para pessoas que estão viajando com familiares de diversas idades e amigos. Não se pode esquecer que a cidade conta com uma restaurantes e chefs com estrelas Michelin. É possível traçar uma linha do tempo com as construções da cidade, já que ela conta com Igrejas do século 13 e edifícios em estilo Art Déco.

Grindelwald

A localidade fica na Suíça e está aos pés do Monte Eiger, na região de Jungfrau. A localidade não tem tempo ruim, já que pode ser aproveitada tanto no inverno com paisagens lindas para esqui, quanto no verão com caminhadas. Quem gosta de adrenalina, a cidade pode ser um excelente destino, além de ter paisagens que servem como cenários para fotografias ou sendo elas a personagem principal. Como possui paisagens montanhosas, é possível descer de mountain cart nas escontas durantes o verão, que ocorre durante maio a outubro. Como atrai muita gente, é necessário se programar para os passeios para não enfrentar dificuldades.

Salar de Uyuni

O maior deserto de sal do mundo fica na Bolívia, que é chamada como "Tibete das Américas", pois combina a riqueza da cultura milenar com paisagens naturais maravilhosas. A localidade é um antigo lago pré-histórico que se transforma em um espelho gigante quando inicia a temporada de chuvas. A Bolívia é um destino para quem deseja aventura atrelada a conhecer culturas, pois o país vai da Amazônia até os Andes, então é possível ter contato com várias tradições indígenas. Este destino é para quem quer sair do comum, mas ter experiência tão boas quanto em outras localidades. Devido a aventura intensa, é possível realizar os passeios de forma individual ou em casal. A paisagem é um ótimo cenário rústico, em que a Ilha Incahuasi é uma formação rochosa com cactos gigantes.

Cairo

A cidade de Cairo fica no Egito, às margens do rio Nilo e remonta civilizações antigas. Por isso, é bastante apreciada por quem desejar viajar não só no espaço, mas como no tempo. Em 2025, o Grande Museu Egípcio será inaugurado, sendo um reposicionamento do país no cenário mundial e efetivando a ideia de que " a joia do futuro está preservando o glorioso passado do Egito". Por se tratar de uma cidade global, não é aconselhado para quem quer tranquilidade e refúgio. Para os amantes de história, famílias e amigos, é possível visitar as Pirâmides de Gizé e a Esfinge. Além disso, ainda é possível ir até o sul da cidade para visistar as Pirâmides de Saqqara.

Maui

A ilha é uma que integra o arquipélago do Havaí e é bastante conhecida pelos turistas que gostam de praias e paisagens naturais exuberantes. Desde 2023 a localidade vem sofrendo com as consequências dos incêndios em Lahaina. Assim, Maui tem tido pouco turista, o que pode ser benéfico para quem busca um destino tradicional com disponibilidade. A vida marinha é rica e o local é excelente para dar uma passeio de carro para conhecer a cidade. É bastante procurada por famílias, recém-casados, noivos e para quem está pensando em fazer um pedido de casamento perfeito. Além disso, é possível conhecer uma cultura tradicional, bem como apreciar a culinária local.

Milão

A cidade de Milão é a capital mundial da moda e fica localizada na Itália. Nesta localidade, é possível vivenciar a história, a arte e aproveitar a vida de luxo que a cidade proporciona aos visitantes. Assim como em todo o país, Milão oferece uma vasta culinária. É um destino que pode ser apreciado por casais, amigos e amantes de moda. Como sugestão, tem a Galaria Vittorio Emanuele II, que é um marco da história e ajuda a fazer uma viagem para o século 19.

Mascate

A cidade fica localizada em Omã e é a capital do páis, em que atrela tradições e culturas com as belezas das praias típicas do Golfo, como o deserto. Quem está procurando um localidade pouco explorada por turistas, esta é uma excelente opção para adentrar na cultura local. Em relação as construções, é possível visitar o Jabal Akhdar para jantar como vista para as montanhas e apreciar o pôr do sol.

Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa é a única cidade brasileira selecionada na lista. O Rio de Janeiro combina montanhas e oceano, assim como tem lagos de água doce e uma cultura vibrante. Quem está procurando por aventura, a cidade carioca é um excelente destino, mas também pode ser aproveitada por famílias e casais. Para aproveitar a paisagem natural, já que a cidade é tida como uma das mais bonitas em relação a sua topografia, é possível fazer um passeio de helicóptero partindo do Pão de Açúcar e sobrevoando o Cristo Redentor.

Providenciales

É uma ilha das Ilhas Turcas e Caicos. Além disso, ela é uma joia do Caribe e fica localizada apenas 3 horas e meia de voo direto de Nova York. Falar de Caribe é quase redundante para muitas pessoas que estão buscando por paisagens naturais e tranquilidade. Mas há o lado do luxo da localidade, em que é possível desfrutar de um relaxante passeio na ilha tropical. Para se conectar com a natureza, é possível mergulhar com snorkel ou cilindro, já que Turcas e Caicos possui uma das maiores e mais bem preservadas barreiras de corais do mundo.

Cidade do Cabo

A Cidade do Cabo é bastante conhecida pelas suas paisagens naturais, bem como pela sua rica história. Assim, é possível desfrutar de uma culinária local bastante diversa, que vibra junto com a cultura. A cidade é um destino para quem busca aventura, mas pode ser apreciada por casais e recém-casados que estão procurando tomar bons vinhos. Uma das localidades para ir é Robben Island, que fica na costa e ajuda a se conectar com a natureza e entender o que aconteceu com Nelson Mandela e a luta da África do Sul pela liberdade. Além disso, é possível ir até Bokaap para conhecer casas coloridas e a culinária da comunidade local.

Riviera Nayarit

Este é um destino pouco conhecido pelos turista e está localizado no México. A região é relacionado a diversidade da natureza, que tem recifes de coral vibrantes e paisagens naturais deslumbrantes. Além disso, é possível conhecer florestas tropicais, santuários marinhos e praias paradisíacas. É um excelente destino para casais e quem está querendo a tranquilidade da natureza. Como fica perto de outras cidades atrativas, é uma excelente opção para quem quer conhecer várias cidades numa viagem. As cidades próximas, como Sayulita, é um destino para os boêmios e surfistas.

Salzburgo

A cidade está localizada na Áustria, precisamente no Alpes, que conta com a Fortaleza Hohensalzburg, que acaba por dominar a paisagem da localidade com seus belos jardins e vista de tirar o fôlego. Além disso, as ruas cidade conta música, além de uma arquitetura histórica. Quem aprecia música, a cidade é uma excelente opção, pois foi onde Mozart nasceu. Além disso, é onde fica o antigo lar da família von Trapp, de "A Noviça Rebelde". A cidade vizinha, Mondsee, foi onde foram filmadas as cenas do casamento da produção européia.

Sicília

Esta é mais uma localidade da Itália para visitar em 2025. A região conta com diversas opções de diversão e para todo o tipo de gosto, pois é possível atrelar o gosto pela culinária italiana, a busca por culturas históricas, paisagens naturais, bem como aproveitar uma vida norturna charmosa. Além disso, a região ainda conta com museus que podem ser visitados. Por isso, os turistas que visistam a região são bem diversos, sendo turistada por famílias, amigos e casais. A reigão é uma verdadeira mistura de tempos e cultura, já que tem templos antigos, uma necrópole e outros sítios arqueológicos, além do espetáculo de luzes nos templos antigos de Agrigento.

Sri Lanka

Sri Lanka está localizado na África e possui praias de areia branca desertas. Ceylon Tea Trails são as atrações da região, já que a paisagem romântica é ideal para casais que estão na lua de mel. Assim, é um destino para quem busca beleza natural e tranquilidade. Apesar de não estar na maiorias das listas de viagem, o país conta com excelente gastronomia que impressiona quem está aproveitando pela primeira vez. Além disso, ainda possui arquitetura de tirar o fôlego, como o especialista Geoffrey Bawa.

Victoria Falls

A última localidade da lista está na África, especificamente na Zâmbia. É um destino para quem busca se conectar com a natureza, pois ela possui um safária especial, que é formado por conta do rio Zambeza. Este é um destino para quem busca aventura controlada, então é buscado por grupo de amigos, famílias e casais. É possível apreciar a natureza de noite, realizando um safári norturno e observar a vida selvagem enquanto muitos estão dormindo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)