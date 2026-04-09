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FMI: Guerra no Irã pode mergulhar 45 milhões de pessoas na insegurança alimentar

Alerta foi dado pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

AFP
fonte

Manifestantes pró-governo iranianos queimam bandeiras dos EUA e de Israel durante um protesto após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas na guerra com os Estados Unidos e Israel, na Praça Enqelab-e-Eslami, ou Praça da Revolução Islâmica, em Teerã, no Irã, no dia 8 de abril de 2026. (VAHID SALEMI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O conflito no Oriente Médio pode mergulhar cerca de 45 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, com a possibilidade de o problema se agravar ainda mais, alertou a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira (9).

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Em seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões de primavera, que começam na terça-feira, a chefe do FMI afirmou que a instituição prevê uma demanda adicional por ajuda dos países membros "entre 20 bilhões e 50 bilhões de dólares" (101 bilhões e 254 bilhões de reais), dependendo da manutenção do cessar-fogo.

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