FMI: Guerra no Irã pode mergulhar 45 milhões de pessoas na insegurança alimentar
Alerta foi dado pela diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva
O conflito no Oriente Médio pode mergulhar cerca de 45 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, com a possibilidade de o problema se agravar ainda mais, alertou a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira (9).
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Em seu tradicional discurso de abertura antes das reuniões de primavera, que começam na terça-feira, a chefe do FMI afirmou que a instituição prevê uma demanda adicional por ajuda dos países membros "entre 20 bilhões e 50 bilhões de dólares" (101 bilhões e 254 bilhões de reais), dependendo da manutenção do cessar-fogo.
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